Закрыли 16-й тур Второй лиги. Колос-2 и Александрия-2 сыграли вничью

В понедельник, 5 мая, состоялся матч «Колос-2» – «Александрия-2». Поединок закрывал игровую программу 16-го тура Второй лиги.

«Александрия-2» в весенней части сезона еще не выигрывала. Но в матче с лидером команда открыла счет. На 41-й минуте отличился Даниил Ващенко.

Хозяева отыгрались на 65-й минуте. Автором забитого мяча стал Даниил Колесник.

«Колос-2» лидирует в Группе Б Второй лиги, опережая «Чернигов» на четыре очка. «Александрия-2» идет третьей.

Вторая лига Украины. Группа Б. 5 мая

«Колос-2» – «Александрия-2» – 1:1



Голы: Колесник 65 – Ващенко 41.