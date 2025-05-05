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  4. Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков
Португалия
05 мая 2025, 13:34 |
896
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Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков

Надежная игра украинского голкипера оставила «Бенфику» в чемпионской гонке

05 мая 2025, 13:34 |
896
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Трубин отбил пенальти в победном матче Бенфики. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Португалии «Эшторил» принимал «Бенфику». Гости одержали победу со счетом 2:1.

Немалый вклад в победу «Бенфики» внес Анатолий Трубин. Украинский голкипер отразил пенальти при счете 2:0 в пользу «Бенфики».

«Бенфика» продолжает борьбу за чемпионство. За два тура до финиша чемпионата у команды 78 очков и второе место. Столько же баллов набрал «Спортинг», но он опережает «Бенфику» по дополнительным показателям. В следующем туре команды встретятся на поле «Бенфики».

E pluribus Unum: В этот 2-й тайм входить не пришлось, и арбитр почти выполнил бы приказ, если бы не Трубин. Осталось два финала!

Rui Costa do Azeite: Каждый раз, когда Трубин отбивает пенальти, я вспоминаю, что Влаходимос был нашим вратарем 7 лет.

Violinista da Luz: Павлидис – лучший центральный нападающий «Бенфики» за последние годы, и да… Трубин – идеальный вратарь для «Бенфики» и, безусловно, лучший вратарь, представлявший SLB со времен усопшего Эдерсона.

maria: Они не потерпели неудачу, Трубин был тем, кто защищал.

matosdias: Трубин, в игре, где у него было мало возможностей, отбив пенальти, внес свой вклад в победу, как он и должен был сделать, и в очередной раз продемонстрировал, что он становится великим вратарем.

Papatya Çayı: Трубин вывел «Бенфику» из огня. Я надеюсь, что Бог дарует ему возможность сохранить свои ворота в дерби.

Bruno Francisco: Трубин. Вратарь, отражающий пенальти.

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Эшторил Бенфика Анатолий Трубин реакция болельщиков пенальти чемпионат Португалии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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