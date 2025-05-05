Победитель трех турниров Большого шлема не сумел в 40 лет выиграть трофей

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение в финале челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция).

Победитель трех турниров Большого шлема не сумел стать первым теннисистом в возрасте старше 40 лет, который выиграл турнир такого уровня.

В решающем поединке, который несколько раз прерывался из-за дождя и града, швейцарец в упорной борьбе уступил хорвату Борне Чоричу – 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7). Трехсетовый поединок с двумя тай-брейками длился 3 часа и 13 минут.

Несмотря на поражение Стэн Вавринка, не выигрывавший титулов после челленджера в Праге в августе 2020 года, все же провел отличную неделю, в том числе одержав победу над Алексеем Попыриным (ATP 26).

Борна Чорич после перерыва возвращается в топ-100 мирового рейтинга. 28-летний хорват завоевал свой четвертый титул на челленджерах в этом сезоне.