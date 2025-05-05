Победитель трех турниров Большого шлема не сумел в 40 лет выиграть трофей
Стэн Вавринка в упорной борьбе уступил хорвату Борне Чоричу
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение в финале челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция).
Победитель трех турниров Большого шлема не сумел стать первым теннисистом в возрасте старше 40 лет, который выиграл турнир такого уровня.
В решающем поединке, который несколько раз прерывался из-за дождя и града, швейцарец в упорной борьбе уступил хорвату Борне Чоричу – 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7). Трехсетовый поединок с двумя тай-брейками длился 3 часа и 13 минут.
Несмотря на поражение Стэн Вавринка, не выигрывавший титулов после челленджера в Праге в августе 2020 года, все же провел отличную неделю, в том числе одержав победу над Алексеем Попыриным (ATP 26).
Борна Чорич после перерыва возвращается в топ-100 мирового рейтинга. 28-летний хорват завоевал свой четвертый титул на челленджерах в этом сезоне.
My daily inspiration ❤️🩹 @stanwawrinka pic.twitter.com/xu5XSVrtnh— Lisa #RForever ❤️ (@lisa_wawrinka) May 5, 2025
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