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ATP
05 мая 2025, 13:50 | Обновлено 05 мая 2025, 13:58
173
0

Победитель трех турниров Большого шлема не сумел в 40 лет выиграть трофей

Стэн Вавринка в упорной борьбе уступил хорвату Борне Чоричу

05 мая 2025, 13:50 | Обновлено 05 мая 2025, 13:58
173
0
Победитель трех турниров Большого шлема не сумел в 40 лет выиграть трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение в финале челленджера в Экс-ан-Провансе (Франция).

Победитель трех турниров Большого шлема не сумел стать первым теннисистом в возрасте старше 40 лет, который выиграл турнир такого уровня.

В решающем поединке, который несколько раз прерывался из-за дождя и града, швейцарец в упорной борьбе уступил хорвату Борне Чоричу – 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7). Трехсетовый поединок с двумя тай-брейками длился 3 часа и 13 минут.

Несмотря на поражение Стэн Вавринка, не выигрывавший титулов после челленджера в Праге в августе 2020 года, все же провел отличную неделю, в том числе одержав победу над Алексеем Попыриным (ATP 26).

Борна Чорич после перерыва возвращается в топ-100 мирового рейтинга. 28-летний хорват завоевал свой четвертый титул на челленджерах в этом сезоне.

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Стэн Вавринка Борна Чорич
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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