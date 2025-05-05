Арне СЛОТ: «Для меня неожиданно, что Ливерпуль опережает Челси на 19 очков»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отметил борьбу, которую его команда вела в матче АПЛ против «Челси» (1:3), подчеркнув, что из этого матча можно вынести много позитивных моментов.

Это был первый матч «красных» после того, как они официально стали чемпионами Премьер-Лиги. Голы Энцо Фернандеса, автогол Джарелла Куанса и реализованный пенальти Коулом Палмером принесли победу «синим». Удар головой Вирджила ван Дейка в конце матча уже не оказал решающего значения.

– Оцените матч и игру «Ливерпуля».

– Нет ничего хорошего в том, чтобы проигрывать футбольный матч, но если искать позитивные моменты, их точно несколько было. Контролировать мяч на «Стэмфорд Бридж» – это не то, что часто удается многим командам, потому что «Челси» тоже очень комфортно себя чувствует с мячом. Проигрывая 0:2, мы не сдались, пытались вернуться в игру – и именно это мы и сделали. У нас уже было два отличных момента, которые мы не реализовали, а потом «Челси» несколько раз очень опасно контратаковал.

Когда мы забили на 1:2, я подумал: «А вдруг еще что-то будет…», но мне не кажется, что был момент, когда мы действительно были близки к еще одному голу. В итоге – справедливый пенальти и 3:1 в пользу «Челси». Возможно, это противоположная ситуация нашему домашнему матчу, где мы контролировали мяч, а они выиграли. Теперь все наоборот.

– Чувствовалась ли нехватка прессинга Доминика Собослаи?

– Дело никогда не в одном игроке. Но одна из ключевых качеств Дома – это интенсивность его прессинга. Можно придумать любую тактику, но именно интенсивность прессинга определяет результат. Не важно, что именно я придумал – если мы играем интенсивно, против нас очень сложно играть. И Дом обладает этим качеством – поэтому он так много играл в этом сезоне.

– Почему Федерико Кьеза появился поздно?

– Потому что я решил сначала выпустить других игроков. Я уже выпустил Дарвина Нуньеса, так что это не была позиция для Кьезы. Потом Коді Гакпо – он мне сегодня очень понравился, сыграл очень хорошо, и в последние недели я его много менял. Мо Салах – это всегда игрок, который может забить, поэтому я сначала сделал другие замены. В конце концов, как от меня все и ожидают – мы рискнули, убрали защитника, выпустили Федерико. Это привело к нашему голу, но, к сожалению, времени осталось слишком мало, чтобы он действительно повлиял на игру.

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– Повлияли ли статус чемпиона и ротация состава на игру?

– Этого мы никогда не узнаем. Но сегодня мы увидели много того, что было характерно на протяжении всего сезона. Мы снова проходили высокий прессинг соперника и создавали моменты в последней трети поля. Но я также увидел, как мы сегодня оборонялись – не совсем так, как привык. Последние проценты качества были не на нашем привычном уровне. Мы так часто доходили до последней трети, но обычно создаем больше моментов.

Это может означать два варианта: либо «Челси» очень хорошо сыграл в обоих штрафных, а это правда, либо это что-то говорит и о нас. В целом, это была хорошая игра, но последних процентов не хватило, чтобы выиграть этот матч. В моментах перед двумя их голами наш игрок поскользнулся. Произошло бы это, если бы матч еще был на кону? Да или нет – никогда не узнаем. Но в Премьер-лиге все решают мелочи. Особенно против такой команды, как «Челси», с таким количеством качественных игроков – тогда просто нельзя себе позволить такие ошибки.

– Что скажете о свисте болельщиков «Челси» во время коридора почета?

– Если честно – я не слышал. Я слышал только наших фанатов почти весь матч. Я только слышал, что они не могли приехать поездами – пришлось на машинах. Но они успели и были громкими весь матч. Я не слышал ни одного свиста – только наших болельщиков, которые пели.

– Чему команда научилась в этом сезоне, что можно взять с собой в следующий?

– Что все решают мелочи. Это было постоянно в течение всего сезона – и в победах, и сегодня. Дважды поскользнулись – и пропустили два гола. ПСЖ – невероятный матч, возможно, лучший домашний матч, где мы доминировали во втором тайме. Мы просто ждали гол, но не забили. Потом игроки устали, я сделал много замен.

Нам повезло дотянуть до пенальти, но – говоря о мелочах – мы проиграли серию, и теперь ПСЖ в полуфинале, а мы – нет. У всех есть качественные игроки – у «Челси», у «Сити», у «Арсенала», у «Виллы»… и у нас тоже. Но все решают мелочи. И поэтому нужно работать каждые три дня, чтобы набрать столько очков. Это мы и делали в этом сезоне. И если мы хотим снова бороться – это минимум, который нужно будет повторить.

– Будет ли «Челси» угрозой в следующем сезоне?

– Я ожидал, что они уже в этом сезоне будут угрозой, потому что на «Энфилде» они были лучше нас. Они были очень близки. Для меня стало полной неожиданностью, что мы сейчас опережаем их на 19 очков или сколько там. Я совсем не чувствовал этого, когда мы с ними играли. Это говорит о том, насколько хорошо мы выступили. Если команда с таким качеством – не только в основе, но и в глубоком составе – а мы все равно опережаем ее на 19 очков, то это большая похвала нашим игрокам.