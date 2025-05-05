Англия05 мая 2025, 04:23 | Обновлено 05 мая 2025, 05:03
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Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Сезон провален. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
05 мая 2025, 04:23 | Обновлено 05 мая 2025, 05:03
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В матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара Вильсона Одобера.
На 28-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет. Во втором тайме команды не забивали.
Обе команды остались в нижней части турнирной таблицы. «Тоттенхэм» идет на 16-м месте (38 очков) и 17-м местах соответственно.
АПЛ. 35-й тур, 4 мая
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Одобер, 15 – Боуэн, 28
Видео голов и обзор матча
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Тоттенхэм).
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