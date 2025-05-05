Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Сезон провален. Видео голов и обзор матча

В матче 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Гости открыли счет на 15-й минуте после точного удара Вильсона Одобера.

На 28-й минуте Джаррод Боуэн сравнял счет. Во втором тайме команды не забивали.

Обе команды остались в нижней части турнирной таблицы. «Тоттенхэм» идет на 16-м месте (38 очков) и 17-м местах соответственно.

АПЛ. 35-й тур, 4 мая

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Одобер, 15 – Боуэн, 28

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