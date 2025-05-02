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Чемпионат Англии
Вест Хэм
04.05.2025 16:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
02 мая 2025, 21:37 |
24
0

Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 мая в 16:00 по Киеву

02 мая 2025, 21:37 |
24
0
Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

«Вест Хэм» уже давно не знает вкуса побед. Последняя из них была над «Лестером» (2:0) 27 февраля. Из последних пяти матчей в АПЛ «Вест Хэм» проиграл три. Команда уступила «Вулверхэмптону» (0:1), «Ливерпулю» (1:2) и «Брайтону» (2:3), а также сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1). В турнирной таблице «Вест Хэм» идет на 17 месте. Ниже команда уже не опустится и следующий сезон также проведет в АПЛ.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» расположился на одну ступеньку выше «Вест Хэма». Команда идет на 16 месте, что совсем не соответствует ожиданиям болельщиков и амбициям клуба. После победы над «Саутгемптоном» (3:1), «Тоттенхэм» потерпел три поражения подряд. «Шпоры» проиграли «Вулверхэмптону» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпулю» (5:1). Зато в Лиге Европы «Тоттенхэм» добрался до полуфинала. 1 мая «шпоры» провели первый матч, в котором со счетом 3:1 обыграли норвежский «Буде-Глимт».

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 4:1 в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» выиграли два из последних пяти поединков в АПЛ. Одна победа у «Вест Хэма». Еще две встречи завершились вничью.

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,24 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,65 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареоля, Килмен, Мавропанос, Тодибо, Эмерсон, Уан-Биссака, Пакета, Соучек, Уорд-Проуз, Кудус, Боуэн.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоги, ван де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Бентанкур, Биссума, Ришарлисон, Соланке, Джонсон.

Прогноз

Команды могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,57.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
4 мая 2025 -
16:00
Тоттенхэм
Тотал больше 2,5 1,57 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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