Крутые голы, драка и удаление. Нива-2 Тернополь сыграла вничью с Ужгородом

4 мая было сыграно четыре матча 16-го тура Второй лиги Украины.

В группе «А» встречались «Самбор-Нива-2» Тернополь и ФК «Ужгород». Этот матч был насыщенным на события, ведь в нем был гол, драка и удаление. В первом тайме хозяева поля владели минимальной инициативой, а вот во втором «закарпатцы» перевернули сценарий в свою пользу.

На 65-й минуте ужгородец Дмитрий Коваленко открыл счет в матче.

Через несколько минут у игроков на поле возник конфликт, который перерос в потасовку. В итоге арбитр удалил игрока «Ужгорода» и одного из тренеров «Самобо-Нивы-2».

Играя в меньшинстве, закарпатцам было трудно сдерживать соперника. На 82-й минуте игрок «Нивы-2» Богдан-Юлиан Вышинский положил «кожаный» в угол ворот со штрафного удара.

В группе «В» «Локомотив» Киев разошелся нулевой ничьей с «Металлистом 1925-2».

«Чернигов» разгромил дублеров полтавской «Ворсклы». В первом тайме отличились Койдан, который оформил дубль, и Мироненко. Добил соперника во втором тайме Шушко.

«Чайка» из Борщаговки минимально обыграла «Тростянец» - 1:0.

Вторая лига Украины. 16-й тур

Самбор-Нива-2 Тернополь – ФК Ужгород - 1:1

Голы: Вышинский, 82, – Коваленко, 65

Удаление: Эмере, 72

Локомотив Киев – Металлист 1925-2 - 0:0

Чернигов – Ворскла-2 - 4:0

Голы: Койдан, 20, 29, Мироненко, 27, Шушко, 63

Чайка – Тростянец - 1:0

Гол: Овчарук, 86

Турнирная таблица. Группа А

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Пробий 16 12 2 2 37 - 11 38 2 Рух-2 Львов 16 9 3 4 26 - 15 30 3 Скала 1911 16 8 3 5 20 - 16 27 4 Полесье-2 16 8 2 6 30 - 19 26 5 Куликов 16 7 4 5 22 - 17 25 6 Ужгород 15 6 4 5 22 - 23 22 7 Вильховцы 16 5 3 8 19 - 25 18 8 Нива-2 Тернополь 15 4 2 9 12 - 25 14 9 Ревера 1908 16 3 4 9 14 - 29 13 10 Реал Фарма 16 2 3 11 9 - 31 9 Полная таблица

Турнирная таблица. Группа В