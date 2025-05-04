Крутые голы, драка и удаление. Нива-2 Тернополь сыграла вничью с Ужгородом
Во Второй лиге были сыграны матчи 16-го тура
4 мая было сыграно четыре матча 16-го тура Второй лиги Украины.
В группе «А» встречались «Самбор-Нива-2» Тернополь и ФК «Ужгород». Этот матч был насыщенным на события, ведь в нем был гол, драка и удаление. В первом тайме хозяева поля владели минимальной инициативой, а вот во втором «закарпатцы» перевернули сценарий в свою пользу.
На 65-й минуте ужгородец Дмитрий Коваленко открыл счет в матче.
Через несколько минут у игроков на поле возник конфликт, который перерос в потасовку. В итоге арбитр удалил игрока «Ужгорода» и одного из тренеров «Самобо-Нивы-2».
Играя в меньшинстве, закарпатцам было трудно сдерживать соперника. На 82-й минуте игрок «Нивы-2» Богдан-Юлиан Вышинский положил «кожаный» в угол ворот со штрафного удара.
В группе «В» «Локомотив» Киев разошелся нулевой ничьей с «Металлистом 1925-2».
«Чернигов» разгромил дублеров полтавской «Ворсклы». В первом тайме отличились Койдан, который оформил дубль, и Мироненко. Добил соперника во втором тайме Шушко.
«Чайка» из Борщаговки минимально обыграла «Тростянец» - 1:0.
Вторая лига Украины. 16-й тур
Самбор-Нива-2 Тернополь – ФК Ужгород - 1:1
Голы: Вышинский, 82, – Коваленко, 65
Удаление: Эмере, 72
Локомотив Киев – Металлист 1925-2 - 0:0
Чернигов – Ворскла-2 - 4:0
Голы: Койдан, 20, 29, Мироненко, 27, Шушко, 63
Чайка – Тростянец - 1:0
Гол: Овчарук, 86
Турнирная таблица. Группа А
|Группа А
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Пробий
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|2
|Рух-2 Львов
|16
|9
|3
|4
|26 - 15
|30
|3
|Скала 1911
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|4
|Полесье-2
|16
|8
|2
|6
|30 - 19
|26
|5
|Куликов
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|6
|Ужгород
|15
|6
|4
|5
|22 - 23
|22
|7
|Вильховцы
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|8
|Нива-2 Тернополь
|15
|4
|2
|9
|12 - 25
|14
|9
|Ревера 1908
|16
|3
|4
|9
|14 - 29
|13
|10
|Реал Фарма
|16
|2
|3
|11
|9 - 31
|9
Турнирная таблица. Группа В
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колос-2 Ковалевка
|15
|11
|2
|2
|24 - 9
|35
|2
|Чернигов
|15
|8
|5
|2
|22 - 7
|29
|3
|Александрия-2
|15
|7
|5
|3
|26 - 14
|26
|4
|Горняк-Спорт
|16
|8
|1
|7
|17 - 17
|25
|5
|Локомотив Киев
|16
|7
|3
|6
|20 - 21
|24
|6
|Тростянец
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|7
|Нива Винница
|16
|5
|1
|10
|14 - 24
|16
|8
|Металлист 1925-2
|16
|4
|3
|9
|20 - 34
|15
|9
|Чайка
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|10
|Ворскла-2
|15
|3
|2
|10
|12 - 27
|11
События матча
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