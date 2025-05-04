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Вторая лига
Чайка
04.05.2025 15:30 – FT 1 : 0
Тростянец
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Украина. Вторая лига
04 мая 2025, 18:10 | Обновлено 04 мая 2025, 18:16
133
1

Крутые голы, драка и удаление. Нива-2 Тернополь сыграла вничью с Ужгородом

Во Второй лиге были сыграны матчи 16-го тура

04 мая 2025, 18:10 | Обновлено 04 мая 2025, 18:16
133
1
Крутые голы, драка и удаление. Нива-2 Тернополь сыграла вничью с Ужгородом
ФК Ужгород

4 мая было сыграно четыре матча 16-го тура Второй лиги Украины.

В группе «А» встречались «Самбор-Нива-2» Тернополь и ФК «Ужгород». Этот матч был насыщенным на события, ведь в нем был гол, драка и удаление. В первом тайме хозяева поля владели минимальной инициативой, а вот во втором «закарпатцы» перевернули сценарий в свою пользу.

На 65-й минуте ужгородец Дмитрий Коваленко открыл счет в матче.

Через несколько минут у игроков на поле возник конфликт, который перерос в потасовку. В итоге арбитр удалил игрока «Ужгорода» и одного из тренеров «Самобо-Нивы-2».

Играя в меньшинстве, закарпатцам было трудно сдерживать соперника. На 82-й минуте игрок «Нивы-2» Богдан-Юлиан Вышинский положил «кожаный» в угол ворот со штрафного удара.

В группе «В» «Локомотив» Киев разошелся нулевой ничьей с «Металлистом 1925-2».

«Чернигов» разгромил дублеров полтавской «Ворсклы». В первом тайме отличились Койдан, который оформил дубль, и Мироненко. Добил соперника во втором тайме Шушко.

«Чайка» из Борщаговки минимально обыграла «Тростянец» - 1:0.

Вторая лига Украины. 16-й тур

Самбор-Нива-2 Тернополь – ФК Ужгород - 1:1

Голы: Вышинский, 82, – Коваленко, 65

Удаление: Эмере, 72

Локомотив Киев – Металлист 1925-2 - 0:0

Чернигов – Ворскла-2 - 4:0

Голы: Койдан, 20, 29, Мироненко, 27, Шушко, 63

Чайка – Тростянец - 1:0

Гол: Овчарук, 86

Турнирная таблица. Группа А

Группа А Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Пробий 16 12 2 2 37 - 11 38
2 Рух-2 Львов 16 9 3 4 26 - 15 30
3 Скала 1911 16 8 3 5 20 - 16 27
4 Полесье-2 16 8 2 6 30 - 19 26
5 Куликов 16 7 4 5 22 - 17 25
6 Ужгород 15 6 4 5 22 - 23 22
7 Вильховцы 16 5 3 8 19 - 25 18
8 Нива-2 Тернополь 15 4 2 9 12 - 25 14
9 Ревера 1908 16 3 4 9 14 - 29 13
10 Реал Фарма 16 2 3 11 9 - 31 9
Полная таблица

Турнирная таблица. Группа В

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колос-2 Ковалевка 15 11 2 2 24 - 9 35
2 Чернигов 15 8 5 2 22 - 7 29
3 Александрия-2 15 7 5 3 26 - 14 26
4 Горняк-Спорт 16 8 1 7 17 - 17 25
5 Локомотив Киев 16 7 3 6 20 - 21 24
6 Тростянец 15 4 7 4 19 - 14 19
7 Нива Винница 16 5 1 10 14 - 24 16
8 Металлист 1925-2 16 4 3 9 20 - 34 15
9 Чайка 15 3 5 7 11 - 18 14
10 Ворскла-2 15 3 2 10 12 - 27 11
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Овчарук (Чайка).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Самбор-Нива-2 Тернополь Ужгород Локомотив Киев Металлист 1925-2 Харьков Чайка Петропавловская Борщаговка Тростянец Чернигов Ворскла-2 Полтава
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Чернігів набрав хід. Перша ліга вже зовсім поруч
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