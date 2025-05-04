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Вторая лига
Чайка
04.05.2025 15:30 – 59 0 : 0
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 мая 2025, 15:55 |
194
0

Вторая лига. Матчи 4 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

04 мая 2025, 15:55 |
194
0
Вторая лига. Матчи 4 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

4 мая проходят матчи 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 4 мая 2025

  • 12:00. Локомотив Киев – Металлист 1925-2 Харьков
  • 13:00. Чернигов – Ворскла-2 Полтава
  • 15:30. Чайка П. Борщаговка – Тростянец
  • 16:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ужгород

Турнирная таблица

12:00. Локомотив Киев – Металлист 1925-2 Харьков

13:00. Чернигов – Ворскла-2 Полтава

15:30. Чайка П. Борщаговка – Тростянец

16:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ужгород

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Чернигов чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ужгород Тростянец смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Локомотив Киев Самбор-Нива-2 Тернополь Металлист 1925-2 Харьков Ворскла-2 Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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