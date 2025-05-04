Украина. Вторая лига04 мая 2025, 15:55 |
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Вторая лига. Матчи 4 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
04 мая 2025, 15:55 |
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4 мая проходят матчи 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 4 мая 2025
- 12:00. Локомотив Киев – Металлист 1925-2 Харьков
- 13:00. Чернигов – Ворскла-2 Полтава
- 15:30. Чайка П. Борщаговка – Тростянец
- 16:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ужгород
Турнирная таблица
12:00. Локомотив Киев – Металлист 1925-2 Харьков
13:00. Чернигов – Ворскла-2 Полтава
15:30. Чайка П. Борщаговка – Тростянец
16:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Ужгород
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