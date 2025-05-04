Камбэк заказывали? Стал известен результат в дерби Металлистов

4 мая на арене «Левый Берег» состоялось харьковское дерби между «Металлистом 1925» и «Металлистом» в пятом туре чемпионской группы Первой лиги Украины.

Команды порадовали болельщиков качественным футболом, продемонстрировав настоящий дух харьковского противостояния.

После 50-й минуты «Металлист» вел в счете и имел довольно комфортное преимущество. Казалось, что победитель матча уже очевиден, но не так случилось, как думалось. «Металлист 1925» создал невероятный камбэк, забив два мяча за четыре минуты. Благодаря такому активному отрезку номинальные хозяева вырвали ничью в матче и разошлись мирно с «Металлистом».

В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает четвертое место, соревнуясь за выход в УПЛ (32 пункта), а вот «Металлист» имеет 27 очков и находится на седьмой строчке.

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 5-й тур, 4 мая

«Металлист 1925» – «Металлист» – 2:2

Голы: Рашица, 65, Моура, 69 - Гомеш, 10, Дегтярь, 49

Фотогалерея матча: