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Первая лига
Металлист 1925
04.05.2025 15:00 – FT 2 : 2
Металлист
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Украина. Первая лига
04 мая 2025, 17:10 | Обновлено 04 мая 2025, 17:39
995
1

Камбэк заказывали? Стал известен результат в дерби Металлистов

Команды в принципиальной игре устроили голевую перестрелку

04 мая 2025, 17:10 | Обновлено 04 мая 2025, 17:39
995
1
Камбэк заказывали? Стал известен результат в дерби Металлистов
ФК Металлист 1925

4 мая на арене «Левый Берег» состоялось харьковское дерби между «Металлистом 1925» и «Металлистом» в пятом туре чемпионской группы Первой лиги Украины.

Команды порадовали болельщиков качественным футболом, продемонстрировав настоящий дух харьковского противостояния.

После 50-й минуты «Металлист» вел в счете и имел довольно комфортное преимущество. Казалось, что победитель матча уже очевиден, но не так случилось, как думалось. «Металлист 1925» создал невероятный камбэк, забив два мяча за четыре минуты. Благодаря такому активному отрезку номинальные хозяева вырвали ничью в матче и разошлись мирно с «Металлистом».

В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает четвертое место, соревнуясь за выход в УПЛ (32 пункта), а вот «Металлист» имеет 27 очков и находится на седьмой строчке.

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 5-й тур, 4 мая

«Металлист 1925» – «Металлист» – 2:2

Голы: Рашица, 65, Моура, 69 - Гомеш, 10, Дегтярь, 49

Фотогалерея матча:

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Sashko57
Не робили б несвоєчасні заміни, та не тягнули б час, перемогли б.
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