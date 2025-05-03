В воскресенье, 4 мая состоится игра 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Металлистом 1925» и «Металлистом». По киевскому времени стартовый свисток раздастся в 15:00.

Металлист 1925

За 4 игры до завершения чемпионата «Металлист 1925» имеет в своем активе 31 очко и занимает 4 место в турнирной таблице. Только на 1 балл команду опережает «Кудровка», которая разместилась на 2-й позиции, поэтому харьковскую команду можно считать одним из главных претендентов на повышение к УПЛ. Из Кубка Украины коллектив вылетел в 1/16 после разгромного поражения 0:4 против ровенского «Вереса».

Металлист

Другой харьковский клуб пока находится на последнем 8 месте в чемпионской группе и имеет 26 баллов на своем счету. Расстояние до зоны плей-офф пока составляет 5 очков, так что шансов на повышение у команды осталось немного. Из кубка «Металлист» вылетел в 1/32 финала после проигрыша «ФК Николаев» со счетом 3:1.

Личные встречи

В истории команды сыграли между собой 3 поединка. В сезоне УПЛ 2022/23 1 победу одержал «Металлист 1925», а еще 1 игра завершилась вничью. Последний раз коллективы играли между собой 6 апреля этого года в 1-м раунде чемпионской группы – минимальную победу в дерби одержал желто-зеленый «Металлист».

Интересные факты

В 9 домашних поединках этого сезона «Металлист 1925» завоевал 17 очков – лучший показатель только у лидера чемпионата «Эпицентра».

После победы в дерби «Металлист» завоевал лишь 1 очко в 3 матчах – матч против «Кудровки» завершился со счетом 1:1.

«Металлист 1925» имеет лучшую оборону в лиге – 13 пропущенных голов в 18 играх. Такие же показатели только у «Эпицентра».

Возможные стартовые составы

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Черноморец, Имереков, Салюк – Литвиненко – Рашица, Калитвинцев, Юрченко, Моура – Мба

Металлист: Рыбак – Дегтяр, Гомеш, Федоров, Порох, Луцев – Варнаттус, Тепляков, Подручный – Цвиренко, Исаенко

Прогноз

«Металлист 1925» уверенно стремится к возвращению в УПЛ, и ожидается, что на этот раз «Металлист» не помешает им. Я поставлю на победу «Металлиста 1925» с форой -1 и коэффициентом 1.54.

Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Металлист Металлист 1925 с форой -1 1.54 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.