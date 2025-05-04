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Первая лига
Полтава
04.05.2025 12:30 – 58 1 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 мая 2025, 13:05 |
191
2

Полтава – Агробизнес, Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

04 мая 2025, 13:05 |
191
2
Полтава – Агробизнес, Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
СК Полтава

4 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 4 мая 2025

  • 12:30. Полтава – Агробизнес Волочиск
  • 15:00. Металлист 1925 Харьков – Металлист Харьков

Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)

Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)

12:30. Полтава – Агробизнес Волочиск

15:00. Металлист 1925 Харьков – Металлист Харьков

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Andromed
дербі Металістів, по грі 1925 явно сильніший зараз
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Вболіваємо за ВайтБІт1925 а не за тітанік металіста ярославського 
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