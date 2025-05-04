04.05.2025 12:30 – 58’ 1 : 0
Украина. Первая лига04 мая 2025, 13:05 |
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Полтава – Агробизнес, Металлист 1925 – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
04 мая 2025, 13:05 |
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4 мая проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 4 мая 2025
- 12:30. Полтава – Агробизнес Волочиск
- 15:00. Металлист 1925 Харьков – Металлист Харьков
Турнирная таблица Первой лиги (чемпионская группа)
Турнирная таблица Первой лиги (группа выбывания)
12:30. Полтава – Агробизнес Волочиск
15:00. Металлист 1925 Харьков – Металлист Харьков
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Одарюк (Полтава).
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Комментарии 2
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