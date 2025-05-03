В воскресенье, 4 мая состоится матч 5-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «СК Полтава» и «Агробизнесом». По Киеву матч начнется в 12:30.

СК Полтава

За 4 игры до завершения чемпионата «СК Полтава» занимает 2-е место в турнирной таблице и имеет на своем счету 32 зачетных пункта. Однако только 1 балл отделяет команду от ближайшего преследователя – «Металлиста 1925», поэтому коллективу нужна максимальная концентрация, чтобы получить прямое повышение к УПЛ. Поэтому же «Металлисту 1925» полтавчане уступили в 1/32 финала Кубка Украины, поединок завершился со счетом 5:3 после овертаймов.

Агробизнес

Две совершенно разные части сезона демонстрирует волочисская команда. После 9 подряд побед на старте чемпионата коллектив не может выиграть ни в одной игре начиная с октября – за это время команда потерпела 7 поражений и 2 раза сыграла вничью. Несмотря на это, у «Агробизнеса» в активе есть 29 очков и математические шансы попасть в топ-4 (сейчас клуб находится на 5-й позиции). Из кубка команда вылетела в 1/64 после минимального проигрыша «ФК Николаев».

Личные встречи

Команды трижды играли между собой в очных поединках – в сезоне 2023/24 в рамках матчей Пенршей лиги клуб одержали по 1 победе друг на друге. Последний раз коллективы встречались меньше месяца назад, тогда со счетом 1:2 победила «СК Полтава».

Интересные факты

За 4 матча второго круга чемпионата «Агробизнес» получил 1 балл – благодаря нулевой ничьей против «ЮКСА». Остальные 3 поединка команда проиграла с общим счетом 8:1.

В последних 5 домашних матчах «СК Полтава» одержала только 1 победу – в игре против «Металлиста» на прошлой неделе.

«Агробизнес» - единственная команда чемпионата, имеющая отрицательную разницу забитых/пропущенных. Волочисский коллектив забил 17, а пропустил 21 гол в этом сезоне Первой лиги.

Возможные стартовые составы

СК Полтава: Восконян – Коцюмака, Ходуля, Мисюра, Опанасенко – Щербак, Даниленко – Галенков, Плахтырь, Одарюк – Марусич

Агробизнес: Подковка – Слива, Зинь, Сидоренко, Гаврушко – Семка, Теплый, Толочко, Глоба – Войтиховский, Казак

Прогноз

Учитывая ужасную форму Агробизнеса и их плохую оборону в последних матчах, они не должны стать серьезной проблемой для полтавчан. Я поставлю на победу «СК Полтава» с форой -1 и коэффициентом 2.01.

Прогноз Sport.ua Полтава Агробизнес СК Полтава с форой -1 2.01 Сделать ставку

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