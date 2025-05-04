Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 16:28 | Обновлено 04 мая 2025, 16:31
463
0

Верес обратился к болельщикам относительно оскорблений в сторону судьи

Клуб из Ровно попросил фанатов уважать друг друга

04 мая 2025, 16:28 | Обновлено 04 мая 2025, 16:31
463
0
Верес обратился к болельщикам относительно оскорблений в сторону судьи
ФК Верес

Пресс-служба клуба «Верес» Ровно в социальных сетях обратились к собственным болельщикам после матча 27-го тура УПЛ против столичной «Оболони» (0:2).

Ровенский коллектив попросил фанатов толерантно относиться ко всем участникам матча, после того, как болельщики «Верес» освистывали и словесно оскорбляли главного арбитра матча Дмитрия Кубряка.

«Народный клуб призывает к уважению ко всем присутствующим на футбольных матчах!

Народный клуб «Верес» призывает общественность, болельщиков и медиа-сообщество с уважением относиться ко всем без исключения людям, участвующим в организации футбольных матчей и присутствующим на футбольном поле или на трибунах во время игры.

Даже в случаях явных ошибок рефери, или провокаций со стороны соперника мы не терпим личностные оскорбления и любые другие проявления словесного насилия. Также народный клуб «Верес» регулярно проводит профилактические встречи с представителями фанатских движений, чтобы исключить и предупредить подобное.

А диктор на стадионе во время домашних матчей команды регулярно подчеркивает недопустимость словесных оскорблений в отношении всех участников игры.

В то же время, мы призываем украинское медиа сообщество избегать манипуляций на теме войны. Ведь несколько работников ривненского клуба во главе с одним из вице-президентов прямо сейчас на передовой выполняют свой гражданский долг по защите государства в войне с врагом. А на трибунах «Авангарда» на каждой игре присутствуют ветераны российско-украинской войны и военнослужащие, которые проходят реабилитацию после ранений», – написал «Верес».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Верес - Оболонь фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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