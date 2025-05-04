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  4. Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 02:23 | Обновлено 04 мая 2025, 02:56
29
0

Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»

«Верес» уступил дома киевской »Оболони»

04 мая 2025, 02:23 | Обновлено 04 мая 2025, 02:56
29
0
Олег ШАНДРУК: «Опять вопрос об арбитрах? Я не буду это комментировать»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение от «Оболони» (0:2) в матче 27-го тура УПЛ.

«Относительно арбитража – я не буду это комментировать, пока лично не пересмотрю все моменты. По игре – мы неплохо выглядели до первого пропущенного гола. Создавали возможности и контролировали игру.

Затем был пропущенный мяч. Я говорил на старте сезона и позже повторял это – у нас есть проблемы в обороне. Мы – команда, которая много пропускает. И нам нужно это улучшать: и в селекции, и в работе на тренировках. Потому что команда, которая хочет стабилизировать свои результаты, она должна уметь играть на ноль. Мы же неплохо играем впереди и забиваем, но также много пропускаем в свои ворота. Этот первый гол «Оболони» - он был забит очень просто.

Далее произошло удаление, и нам стало труднее. Если бы не пропустили второй раз – могли бы найти свой шанс, моменты были. Но 0:2 - это уже серьезный гандикап. К тому же в матче с соперником, которому очки были жизненно важны.

Почему Николай Гайдучик и Евгений Шевченко начали игру на скамейке запасных? Есть игроки, которые в течение сезона имели меньше игрового времени. Нам нужна информация о них с прицелом на следующий сезон. Даем им возможность проявить себя. Максим Смиян имел мало игрового времени в предыдущих матчах. Дмитрий Годя – талантливый парень, но нам надо понимать, готов ли он тяжело работать над собой и прогрессировать.

Относительно игроков, которые сейчас травмированы - у нас есть договоренность с Василием Гакманом. Сейчас он на контракте и проходит реабилитацию после тяжелой травмы. Но летом мы собираемся его отпустить. Как только он завершит восстановление и клуб выполнит перед ним все свои обязательства. Уже говорили с Василием по этому поводу. Что касается Самуэля Нонго – у него была более сложная операция. Он сейчас проходит реабилитацию дома с реабилитологом и под контролем нашего врача».

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Александр Сильченко Источник: ФК Верес
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