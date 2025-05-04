Вылетят из Серии А? Эмполи без Коваленко не устоял перед Лацио

После обеда, 4 мая, прошел матч 35-го тура чемпионата Италии между клубами «Эмполи» и «Лацио».

Местом проведения матча стала арена «Стадио Карло Кастеллани» в городе Эмполи.

На первых секундах матча гостям удалось шокировать хозяев. «Лацио» качественно использовал первую атаку в игре и забил первый мяч в поединке. Автором гола стал Булае Диа. Еще до перерыва «Эмполи» уменьшил шансы на три пункта, поскольку на 38-й минуте команда осталась в меньшинстве. Во втором тайме уже игрок «Лацио» получил красную, однако такое событие никак не повлияло на результат. Как итог, 1:0 в пользу «орлов».

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко пропустил матч из-за повреждения.

Всего в турнирной таблице «Эмполи» находится в зоне вылета - 25 очков и 19-е место. Отставание от безопасного 17-го места составляет два пункта. В свою очередь «Лацио» пока поднялся на четвертую позицию, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов (63 пункта).

Серия А. 35-й тур, 4 мая

«Эмполи» – «Лацио» – 0:1

Гол: Диа, 1

Удаления: Коломбо, 38 – Хюсай, 76

Фотогалерея матча: