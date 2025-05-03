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Чемпионат Италии
Эмполи
04.05.2025 13:30 - : -
Лацио
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Италия
03 мая 2025, 17:20 | Обновлено 03 мая 2025, 17:31
27
0

Эмполи – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 4 мая в 13:30 по Киеву

03 мая 2025, 17:20 | Обновлено 03 мая 2025, 17:31
27
0
Эмполи – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Эмполи

В воскресенье, 4 мая состоится игра 35-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Лацио». Матч начнется в 13:30 по Киеву.

Эмполи

Как и в нескольких прошлых сезонах команда борется за сохранение прописки в лиге и после 34 игр занимает 19 место с 25 очками на счету. У конкурентов впереди, Венеции и Лечче, 26 и 27 баллов соответственно, поэтому у клуба остаются небольшие шансы на безопасную, 17-ю позицию. Команда хорошо выступила в Кубке Италии и дошла до полуфинала, где по сумме двух матчей уступила «Болонью».

Лацио

На данный момент римляне имеют 60 очков в активе и находятся на 7 месте в турнирной таблице чемпионата, однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего 2 зачетных пункта. В кубке клуб потерпел поражение от «Интера» в четвертьфинале, а на такой же стадии Лиги Европы вылетел от «Буде-Глимт» в серии послематчевых пенальти.

Личные встречи

В последних 5 поединках наблюдается полная доминация «Лацио» – «орлы» победили в 4 матчах, а еще 1 игра завершилась вничью. В последний раз «Эмполи» получал преимущество в этом противостоянии еще в 2015 году в рамках Серии А. Игра первого круга чемпионата завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

Интересные факты

  • «Эмполи» не побеждает в матчах Серии А уже 19 поединков подряд. Последний выигрыш команды прошел еще в декабре прошлого года в игре против «Вероны».
  • «Лацио» в этом сезоне чемпионата завоевал 31 очко в выездных матчах – 4-й лучший показатель в лиге.
  • В Серии А в этом сезоне «Лацио» забили 57 голов – лучшая статистика только у «Интера» и «Аталанты».
  • В чемпионате Италии в этом сезоне «Эмполи» одержало лишь 1 домашнюю победу, произошло это в игре против «Комо» в ноябре 2024 года.

Возможные стартовые составы

Эмполи: Васкес – Вити, Марьянуччи, Гогличидзе – Пецелла, Анджорин, Коваленко, Гьяси – Какаче, Фаццини – Эспозито

Лацио: Мандас – Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич – Ровелла, Гендузи – Дзакканьи, Диа, Исаксен – Кастельянос

Прогноз

Проблемное «Эмполи» не должно стать серьезной проблемой для «орлов». Я поставлю на победу Лацио с форой -0.5 и коэффициентом 1.85.

Прогноз Sport.ua
Эмполи
4 мая 2025 -
13:30
Лацио
Лацио с форой -0.5 1.85 Сделать ставку

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Эмполи Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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