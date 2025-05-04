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Реал Мадрид
04.05.2025 15:00 – FT 3 : 2
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04 мая 2025, 17:06 | Обновлено 04 мая 2025, 17:45
3014
0

Реал – Сельта – 3:2. С дублем Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги

04 мая 2025, 17:06 | Обновлено 04 мая 2025, 17:45
3014
0
Реал – Сельта – 3:2. С дублем Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 34-й тур

Реал – Сельта – 3:2

Голы: Гюлер, 33, Мбаппе, 39, 49 – Родригес, 69, Сведберг, 76

❗️ Гюлер забил в ворота Сельты, 33-я минута, 1:0

❗️ Мбаппе забил в ворота Сельты, 39-я минута, 2:0

❗️ Мбаппе забил в ворота Сельты, 49-я минута, 3:0

❗️ Родригес забил в ворота Реала, 69-я минута, 3:1

❗️ Сведберг забил в ворота Реала, 76-я минута, 3:2

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Родригес (Сельта).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Сельта видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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