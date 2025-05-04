Реал – Сельта – 3:2. С дублем Мбаппе. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 34-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Сельтой».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин начал матч со скамьи запасных.

Ла Лига. 34-й тур

Реал – Сельта – 3:2

Голы: Гюлер, 33, Мбаппе, 39, 49 – Родригес, 69, Сведберг, 76

❗️ Гюлер забил в ворота Сельты, 33-я минута, 1:0

❗️ Мбаппе забил в ворота Сельты, 39-я минута, 2:0

❗️ Мбаппе забил в ворота Сельты, 49-я минута, 3:0

❗️ Родригес забил в ворота Реала, 69-я минута, 3:1

❗️ Сведберг забил в ворота Реала, 76-я минута, 3:2