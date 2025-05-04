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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2025 15:00 - : -
Сельта
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Испания
04 мая 2025, 10:46 | Обновлено 04 мая 2025, 10:47
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0

Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 мая в 15:00 по Киеву

04 мая 2025, 10:46 | Обновлено 04 мая 2025, 10:47
235
0
Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 34-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Сельтой. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда в прошлом сезоне взяла топ-трофеи: размявшись на Суперкубке Испании, она потом выиграла Примеру и Лигу чемпионов. Да и, во второй половине 2024-го года, прибавили к списку и Суперкубок УЕФА с Межконтинентальном кубке. Но в целом эта темпорада вышла явно хуже.

Первой серьезной проблемой стало разгромное поражение от Барселоны в Суперкубке. С ней же играли в конце апреля в финале Копы дель Рей. В решающем Эль Класико дали бой, но проиграли в экстра-тайме 2:3, а в последующие протесты вылились в удаления. Еще раньше проследовал вылет в Лиге чемпионов, где обладатель титула в четвертьфинале были поражения от Арсенала в обоих матчах - 0:3 и 1:2. Остается только Примера, в которой, растеряв преимущество, столичный клуб оказался в статусе догоняющих, за спиной у Барселоны.

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Сельта

Клуб по ходу прошлого сезона пригласили на тренерский пост Клаудио Хиральдеса. Этот малоизвестный специалист оказался достаточно компетентен, чтобы исправить ситуацию, до которой довел его более статусный предшественник - Рафа Бенитес. В итоге год назад получилось, набрав 41 очко, закончить на 13-й позиции.

В новой темпораде команда из Виго продолжила набрать обороты и даже периодически расценивалась как претендент на еврокубки. Да, в середине апреля проиграли кряду не только Барселоне, но и Эспаньолу, но зато потом получилось разгромить 3:0 амбициозный Вильярреал. Таким образом, получилось вернуться на 7-ю позицию, но всего на пару очков отстают Осасуна с Мальоркой, да и Реал Сосьедад рано хоронить.

Статистика личных встреч

Реал выигрывал 9 очных матчей кряду, в том числе и в октябре. Да и в январе, в кубке, после 2:2 в основное время довели до разгромных 5:2 в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные пока еще Анчелотти должны легко выиграть. Но, кажется, проблемы этого клуба недооценивают - можно ставить на неплохо играющих гостей с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
4 мая 2025 -
15:00
Сельта
Фора Сельты (+1.5) 1.84 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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