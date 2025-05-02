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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
04.05.2025 15:00 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2025, 20:40 | Обновлено 02 мая 2025, 21:03
134
0

Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 15:00 поединок 34-го тура испанской Ла Лиги

02 мая 2025, 20:40 | Обновлено 02 мая 2025, 21:03
134
0
Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Мадрид» и «Сельта».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Сельта
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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Сельта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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