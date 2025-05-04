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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
04.05.2025 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 11:00 | Обновлено 04 мая 2025, 12:09
68
0

ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

04 мая 2025, 11:00 | Обновлено 04 мая 2025, 12:09
68
0
ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
упл

В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Черкассы Арена».

Запланировано, что матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).

ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЛНЗ – Заря
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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