В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Черкассы Арена».

Запланировано, что матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).

ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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