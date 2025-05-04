ЛНЗ - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
4 мая в 13:00 состоится матч 27-го тура УПЛ
В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.
Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Черкассы Арена».
Запланировано, что матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).
ЛНЗ – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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