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  4. Матч ЛНЗ – Заря начнется в 14:00
Украина. Премьер лига
04 мая 2025, 13:45 |
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Матч ЛНЗ – Заря начнется в 14:00

Игра была отложена из-за воздушной тревоги

04 мая 2025, 13:45 |
100
0
Матч ЛНЗ – Заря начнется в 14:00
ЛНЗ

Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Черкасской области. Игра начнется в 14:00.

В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Сейчас ждем отбоя воздушной тревоги.

Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы воздушная тревога ЛНЗ - Заря
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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