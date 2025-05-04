Матч ЛНЗ – Заря начнется в 14:00

Начало матча отложено из-за воздушной тревоги в Черкасской области. Игра начнется в 14:00.

В воскресенье, 4 мая, будет проведен поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся ЛНЗ Черкассы и «Заря» Луганск.

Сейчас ждем отбоя воздушной тревоги.

Перед началом игры «ЛНЗ» находится на 12-й позиции (27 очков), а вот «Заря» занимает 8-е место (35).