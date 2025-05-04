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Эвертон
03.05.2025 17:00 – FT 2 : 2
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04 мая 2025, 03:24 | Обновлено 04 мая 2025, 04:18
55
0

Эвертон – Ипсвич – 2:2. Что делал Миколенко? Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 35-го тура АПЛ

04 мая 2025, 03:24 | Обновлено 04 мая 2025, 04:18
55
0
Эвертон – Ипсвич – 2:2. Что делал Миколенко? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 мая, в матче 35-го тура АПЛ встречались «Эвертон» и «Ипсвич».

Гости уже выбыли из чемпионата, поэтому они боролись за престиж, и это им удалось.

После того, как игроки «Ипсвича» дважды пропустили, они нашли в себе силы сравнять счет.

Украинец Виталий Миколенко сыграл в игре все 90 минут.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Эвертон - Ипсвич - 2:2

Голы: Бету, 26, Макнил, 36 - Энсисо, 41, Хирст, 79В

Видео голов и обзор матча

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Эвертон Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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