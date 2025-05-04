Эвертон – Ипсвич – 2:2. Что делал Миколенко? Видео голов и обзор матча

В субботу, 3 мая, в матче 35-го тура АПЛ встречались «Эвертон» и «Ипсвич».

Гости уже выбыли из чемпионата, поэтому они боролись за престиж, и это им удалось.

После того, как игроки «Ипсвича» дважды пропустили, они нашли в себе силы сравнять счет.

Украинец Виталий Миколенко сыграл в игре все 90 минут.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Эвертон - Ипсвич - 2:2

Голы: Бету, 26, Макнил, 36 - Энсисо, 41, Хирст, 79В

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