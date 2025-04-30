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Ипсвич Таун
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Англия
30 апреля 2025, 20:37 |
47
0

Эвертон – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 мая в 17:00 по Киеву

30 апреля 2025, 20:37 |
47
0
Эвертон – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

В субботу, 3 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Эвертон» – «Ипсвич». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эвертон

«Эвертон» изменил себе и после матча с «Арсеналом» (1:1) 5 апреля, вничью больше не играл. Команда одержала победу над «Ноттингем Форест» (1:0), забив в компенсированное время. Затем «Эвертон» проиграл «Манчестер Сити» (0:2), а в матче предыдущего тура уступил «Челси» (0:1). При этом «Эвертон» остается самой миролюбивой командой АПЛ, сыграв вничью 14 раз. В турнирной таблице «Эвертон» занимает 15 место.

Ипсвич Таун

«Ипсвич» старался вести борьбу за сохранение места в АПЛ и даже на выезде обыграл «Борнмут» (2:1). Но затем команда со счетом 1:2 уступила «Вулверхэмптону», своему главному конкуренту на тот момент. Дальше была ничья с «Челси» (2:2) и поражения от «Арсенала» (0:4) и «Ньюкасла» (0:3). В турнирной таблице «Ипсвич» идет на 18 месте и уже готовиться провести следующий сезон в Чемпионшипе.

Личные встречи

В поединке первого круга «Эвертон» одержал победу со счетом 2:0. До этого матча команды встречались в сезоне 2001/02.

«Эвертон» – «Ипсвич»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Эвертон» забивает в среднем по 1,29 гола за игру. Средняя результативность «Ипсвича» в гостях составляет 1,18 гола за матч.

Возможные составы

  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Паттерсон, Брэнтуэйт, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Ндиайе, Харрисон, Бетункал.
  • «Ипсвич»: Палмер, Гривз, О'Ши, Берджесс, Вулфенден, Энсисо, Джонсон, Тэйлор, Морси, Годфри, Делап.

Прогноз

«Эвертон» и «Ипсвич» забивают не часто. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Эвертон
3 мая 2025 -
17:00
Ипсвич Таун
Тотал меньше 2,5 1,9 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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