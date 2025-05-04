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  4. Анатолий Трубин снова отразил одиннадцатиметровый удар. Сколько всего?
Португалия
04 мая 2025, 01:16 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
166
0

Анатолий Трубин снова отразил одиннадцатиметровый удар. Сколько всего?

Сделал это украинский голкипер Бенфики в матче против Эшторила

04 мая 2025, 01:16 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
166
0
Анатолий Трубин снова отразил одиннадцатиметровый удар. Сколько всего?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде победила Эшторил со счетом 2:1.

Одним из главных героев матча стал Анатолий Трубин.

Украинский голкипер Бенфики отразил свой уже 4-й пенальти за Бенфику.

Трубин отражал одиннадцатиметровые удары в матчах против Портимоненсе, Визелы, Каса Пии и Эшторила.

Интересен тот факт, что из трех пенальти, назначенных в ворота Бенфики в этом сезоне в чемпионате, два были отбиты. Первый - Соарешем, второй - Трубиным.

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Эшторил Бенфика чемпионат Португалии по футболу статистика пенальти Анатолий Трубин
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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