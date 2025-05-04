Португалия04 мая 2025, 01:16 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
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Анатолий Трубин снова отразил одиннадцатиметровый удар. Сколько всего?
Сделал это украинский голкипер Бенфики в матче против Эшторила
04 мая 2025, 01:16 | Обновлено 04 мая 2025, 01:23
166
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В матче 32-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде победила Эшторил со счетом 2:1.
Одним из главных героев матча стал Анатолий Трубин.
Украинский голкипер Бенфики отразил свой уже 4-й пенальти за Бенфику.
Трубин отражал одиннадцатиметровые удары в матчах против Портимоненсе, Визелы, Каса Пии и Эшторила.
Интересен тот факт, что из трех пенальти, назначенных в ворота Бенфики в этом сезоне в чемпионате, два были отбиты. Первый - Соарешем, второй - Трубиным.
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