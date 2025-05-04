Анатолий Трубин снова отразил одиннадцатиметровый удар. Сколько всего?

В матче 32-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде победила Эшторил со счетом 2:1.

Одним из главных героев матча стал Анатолий Трубин.

Украинский голкипер Бенфики отразил свой уже 4-й пенальти за Бенфику.

Трубин отражал одиннадцатиметровые удары в матчах против Портимоненсе, Визелы, Каса Пии и Эшторила.

Интересен тот факт, что из трех пенальти, назначенных в ворота Бенфики в этом сезоне в чемпионате, два были отбиты. Первый - Соарешем, второй - Трубиным.