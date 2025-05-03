Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ

С 2 по 4 мая проходят матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи запланированы на воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на выезде разгромило Ингулец (4:0), а донецкий Шахтер нанес поражение Черноморцу в Одессе (3:0).

Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (60 пунктов с игрой в запасе), Шахтер идет третьим (57 баллов), отставая на 10 очков от лидера за три игры до финиша турнира.

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (60), Шахтер (57), Полесье, Карпаты (по 43), Кривбасс (40).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (24), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

02.05. 15:30. Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3

– 2:3 02.05. 18:00. Рух Львов – Кривбас Кривой Рог – 0:0

03.05. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтар Донецк – 0:3

– 0:3 03.05. 15:30. Ингулец Петрово – Динамо Киев – 0:4

– 0:4 03.05. 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 0:2

– 0:2 04.05. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск

04.05. 15:30. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава

04.05. 18:00. Полесье Житомир – Александрия

🏆 Турнирная таблица