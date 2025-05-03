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Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 21:50 | Обновлено 03 мая 2025, 22:19
1482
9

Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ

Динамо близко к чемпионству, помешать может только Александрия

03 мая 2025, 21:50 | Обновлено 03 мая 2025, 22:19
1482
9
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
ФК Динамо

С 2 по 4 мая проходят матчи 27-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи запланированы на воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на выезде разгромило Ингулец (4:0), а донецкий Шахтер нанес поражение Черноморцу в Одессе (3:0).

Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (60 пунктов с игрой в запасе), Шахтер идет третьим (57 баллов), отставая на 10 очков от лидера за три игры до финиша турнира.

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (60), Шахтер (57), Полесье, Карпаты (по 43), Кривбасс (40).

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (24), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

  • 02.05. 15:30. Левый Берег Киев – Карпаты Львов – 2:3
  • 02.05. 18:00. Рух Львов – Кривбас Кривой Рог – 0:0
  • 03.05. 13:00. Черноморец Одесса – Шахтар Донецк – 0:3
  • 03.05. 15:30. Ингулец Петрово – Динамо Киев – 0:4
  • 03.05. 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – 0:2
  • 04.05. 13:00. ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск
  • 04.05. 15:30. Колос Ковалевка – Ворскла Полтава
  • 04.05. 18:00. Полесье Житомир – Александрия

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 27 20 7 0 59 - 17 67
2 Александрия 26 18 6 2 40 - 18 60
3 Шахтер Донецк 27 17 6 4 64 - 24 57
4 Полесье 26 11 10 5 35 - 25 43
5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
6 Кривбасс 26 11 7 8 28 - 24 40
7 Верес 27 9 8 10 31 - 38 35
8 Заря 26 11 2 13 30 - 36 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 26 6 10 10 23 - 23 28
11 Оболонь 27 7 7 13 18 - 42 28
12 ЛНЗ Черкассы 26 7 6 13 23 - 35 27
13 Ворскла 26 6 6 14 22 - 35 24
14 Левый берег 26 6 5 15 16 - 32 23
15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Remark
Дуже добре!
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+1
Omega
Динамо молодці!
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+1
apepa
Маленька паправка. И динама не станет чемпионом! Я прав Руслан??
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0
Singularis
Как  то быстро Динамо вернулось на 1 место.
Раньше ждали  и по 5-6 лет.
У тут 4
и опять потом Шахтёр.
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0
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Pavel_i_C0
Треба завтра вболівати за Олександрію. Динамо Київ і так своє золото забере, а Карпати заслужили на виступ в єврокубках 
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-1
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