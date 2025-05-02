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Лига конференций
02 мая 2025, 16:18 | Обновлено 02 мая 2025, 16:19
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«Давайте выиграем этот трофей». Реакция болельщиков на победу Челси

«Челси» уже одной ногой в финале Лиги конференций

02 мая 2025, 16:18 | Обновлено 02 мая 2025, 16:19
251
0
«Давайте выиграем этот трофей». Реакция болельщиков на победу Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В четверг, 1 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций «Юргорден» – «Челси». Поединок прошел в Стокгольме и завершился победой команды гостей со счетом 4:1.

«Челси» забил по два мяча в каждом из таймов. Голами в составе лондонского клуба отличились Джейдон Санчо, Нони Мадуэке и Николас Джексон (дубль).

«Юргорден» также забил один мяч. Но сделал это уже при счете 0:4.

Болельщики «Челси» уже видят свой клуб победителем Лиги конференций.

TheProtégéTZ: Давайте выиграем этот трофей и никогда не будем об этом говорить, это позор.

Olasunkanmi: Им уже пора написать наше имя на кубке.

P: Даже несмотря на то, что мы вышли на домашний матч с преимуществом в 3 гола, во втором тайме игра была очень тревожной, любая приличная команда могла бы закончить тайм со счетом 3-4. Этот матч еще не закончен.

ChelseaX: Классный финиш Джексона, похоже, он как минимум вернулся. Ждем появления Палмера, он нам нужен в последних 4 матчах.

Alan O'Hanlon: Повезло, что мы не пропустили второй гол в конце. Наша защита – это шутка. Хорошо, что мы играли против команды, которая будет в третьем или четвертом дивизионе английского футбола. Финал станет первым испытанием для «Челси» в этом турнире.

Tom Andrews: Давайте все же сосредоточимся на домашнем матче, невзирая на преимущество. Молодцы сегодня вечером. Жаль, что пропустили.

Femuki: Чалоба виноват в том пропущенном нами голе. Тем не менее, хороший матч.

Duchess of Chelsea: Не очень удачный второй тайм, но мы идем к финалу.

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Челси Юргорден Лига конференций реакция болельщиков Джейдон Санчо Нони Мадуэке Николас Джексон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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