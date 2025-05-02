02.05.2025 16:00 - : -
Украина. Вторая лига02 мая 2025, 12:53 | Обновлено 02 мая 2025, 13:00
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Ревера 1908 – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 мая в 16:00 видеотрансляцию матча 16-го тура Второй лиги
02 мая 2025, 12:53 | Обновлено 02 мая 2025, 13:00
28
0
2 мая проходит матч 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 2 мая 2025
- 16:00 Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый
Турнирная таблица
16:00 Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый
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