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Вторая лига
Ревера 1908
02.05.2025 16:00 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
02 мая 2025, 12:53 | Обновлено 02 мая 2025, 13:00
28
0

Ревера 1908 – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 мая в 16:00 видеотрансляцию матча 16-го тура Второй лиги

02 мая 2025, 12:53 | Обновлено 02 мая 2025, 13:00
28
0
Ревера 1908 – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ревера 1908

2 мая проходит матч 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 2 мая 2025

  • 16:00 Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый

Турнирная таблица

16:00 Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый смотреть онлайн Ревера 1908 Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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