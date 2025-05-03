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Вторая лига
Ревера 1908
02.05.2025 16:00 – FT 1 : 3
Скала 1911
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Украина. Вторая лига
03 мая 2025, 02:43 | Обновлено 03 мая 2025, 03:02
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0

Битва столетних клубов. Ревера 1908 уступила Скале 1911 во Второй лиге

Команда из Стрыя поднялась на третье место в группе

03 мая 2025, 02:43 | Обновлено 03 мая 2025, 03:02
31
0
Битва столетних клубов. Ревера 1908 уступила Скале 1911 во Второй лиге
ФК Ревера 1908

В стартовой встрече 16-го тура Второй лиги Скала 1911 на выезде одолела Реверу 1908 со счетом 3:1.

Оба клуба имеют более чем столетнюю историю, что отражено в их названиях.

Поединок в Ивано-Франковске завершился важной победой гостей, позволившей им подняться на третью позицию в группе А.

Вторая лига. 16-й тур, 2 мая 2025

Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый – 1:3

Голы: Дрекало, 77 – Кравченко, 30, Лукьянченко, 89, Мациевский, 90+3

Видеозапись матча

Инфографика

Турнірна таблиця

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мациевский (Скала 1911).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Лукьянченко (Скала 1911).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Дрекало (Ревера 1908).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Кравченко (Скала 1911).
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Ревера 1908 Ивано-Франковск Скала 1911 Стрый чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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