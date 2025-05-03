Битва столетних клубов. Ревера 1908 уступила Скале 1911 во Второй лиге

В стартовой встрече 16-го тура Второй лиги Скала 1911 на выезде одолела Реверу 1908 со счетом 3:1.

Оба клуба имеют более чем столетнюю историю, что отражено в их названиях.

Поединок в Ивано-Франковске завершился важной победой гостей, позволившей им подняться на третью позицию в группе А.

Вторая лига. 16-й тур, 2 мая 2025

Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый – 1:3

Голы: Дрекало, 77 – Кравченко, 30, Лукьянченко, 89, Мациевский, 90+3

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