02.05.2025 16:00 – FT 1 : 3
Украина. Вторая лига03 мая 2025, 02:43 | Обновлено 03 мая 2025, 03:02
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Битва столетних клубов. Ревера 1908 уступила Скале 1911 во Второй лиге
Команда из Стрыя поднялась на третье место в группе
03 мая 2025, 02:43 | Обновлено 03 мая 2025, 03:02
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В стартовой встрече 16-го тура Второй лиги Скала 1911 на выезде одолела Реверу 1908 со счетом 3:1.
Оба клуба имеют более чем столетнюю историю, что отражено в их названиях.
Поединок в Ивано-Франковске завершился важной победой гостей, позволившей им подняться на третью позицию в группе А.
Вторая лига. 16-й тур, 2 мая 2025
Ревера 1908 Ивано-Франковск – Скала 1911 Стрый – 1:3
Голы: Дрекало, 77 – Кравченко, 30, Лукьянченко, 89, Мациевский, 90+3
Видеозапись матча
Инфографика
Турнірна таблиця
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Мациевский (Скала 1911).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Лукьянченко (Скала 1911).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Дрекало (Ревера 1908).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Кравченко (Скала 1911).
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