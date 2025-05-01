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Лига чемпионов
01 мая 2025, 15:44 | Обновлено 01 мая 2025, 16:23
1017
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ФЛИК: «Он особенный. Я уже говорил это раньше, но он – гений»

Тренер Барселоны высказался о Ламине Ямале после матча с Интером в 1/2 финала ЛЧ (3:3)

01 мая 2025, 15:44 | Обновлено 01 мая 2025, 16:23
1017
0
ФЛИК: «Он особенный. Я уже говорил это раньше, но он – гений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик и Ламин Ямаль

Наставника каталонской Барселоны Ханс-Дитер Флик после первого матча с Интером в 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 (3:3) высказался о 17-летнем Ламине Ямале:

«Ямаль – он особенный. Я уже говорил это раньше, но он – гений. Когда я наблюдаю за ним со стороны, то вижу некоторые вещи. Но когда пересматриваешь видео, это невероятно – детали того, что он делает, невообразимы.

То, что он показал сегодня [в матче с Интером], – это то, чего мы от него хотим и что нам от него нужно. В больших матчах он показывает себя, и я думаю, что он наслаждался игрой, ситуацией вокруг него. Я очень рад, что такой талант, если он появляется раз в 50 лет, как сказал Симоне Индзаги, есть в Барселоне».

Ямаль отметился голом в ворота нерадзурри на 24-й минуте. Статистический портал WhoScored поставил Ламину оценку в 8.9 баллов.

На счету Ламина в возрасте 17 лет уже 100 поединков на профессиональном взрослом уровне. За все матчи он оформил 22 гола и 33 ассиста.

Видеообзор матча Барселона – Интер (3:3)

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Ламин Ямаль Ханс-Дитер Флик Интер Милан Барселона Барселона - Интер Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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