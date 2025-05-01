ФЛИК: «Он особенный. Я уже говорил это раньше, но он – гений»

Наставника каталонской Барселоны Ханс-Дитер Флик после первого матча с Интером в 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 (3:3) высказался о 17-летнем Ламине Ямале:

«Ямаль – он особенный. Я уже говорил это раньше, но он – гений. Когда я наблюдаю за ним со стороны, то вижу некоторые вещи. Но когда пересматриваешь видео, это невероятно – детали того, что он делает, невообразимы.

То, что он показал сегодня [в матче с Интером], – это то, чего мы от него хотим и что нам от него нужно. В больших матчах он показывает себя, и я думаю, что он наслаждался игрой, ситуацией вокруг него. Я очень рад, что такой талант, если он появляется раз в 50 лет, как сказал Симоне Индзаги, есть в Барселоне».

Ямаль отметился голом в ворота нерадзурри на 24-й минуте. Статистический портал WhoScored поставил Ламину оценку в 8.9 баллов.

На счету Ламина в возрасте 17 лет уже 100 поединков на профессиональном взрослом уровне. За все матчи он оформил 22 гола и 33 ассиста.

Видеообзор матча Барселона – Интер (3:3)