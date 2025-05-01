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ATP
01 мая 2025, 15:33 | Обновлено 01 мая 2025, 15:34
445
3

«Однажды кто-то тебя убьет». Теннисист получил угрозы смерти во время матча

Корентен Муте получил угрозу смерти от Павла Котова прямо во время матча

01 мая 2025, 15:33 | Обновлено 01 мая 2025, 15:34
445
3
«Однажды кто-то тебя убьет». Теннисист получил угрозы смерти во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Корентен Муте

30 апреля в первом раунде челленджера ATP в Экс-ан-Провансе встретились Корентен Муте (Франция, ATP 82) и Павел Котов (ATP 121).

По сообщениям СМИ, французский теннисист получил угрозы смерти от «нейтрального» игрока прямо во время матча.

Об этом Муте рассказал в сообщении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter), а затем удаленном. По его словам, Котов сказал: «В следующий раз, когда ты подойдешь к сетке, я тебя убью». Еще более угрожающей стала следующая фраза: «Однажды кто-то тебя убьет».

Муте выразил возмущение отсутствием реакции на эти слова: «Даже не последовало предупреждения. Видимо, такие слова теперь разрешены на корте. Как вы хотите, чтобы я не реагировал, если вы не делаете свою работу?» – написал он, критикуя бездействие судьи на вышке и ATP.

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Корентен Муте Павел Котов фото
Вячеслав Кулаковский Источник
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
І чому я не сумнівався, що ці слова належать фашисту російському?!
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+4
Muskrat2
Не нейтральний, а рашист. Вони напилися крові.
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0
zelc006
Емануель Макрон ? 
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-2
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