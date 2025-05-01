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Лига чемпионов
01 мая 2025, 14:07 | Обновлено 01 мая 2025, 14:09
284
1

«Могли сыграть осторожнее». Игрок Интера – об упущенной победе в матче ЛЧ

Карлос Аугусто прокомментировал ничью против «Барселоны»

01 мая 2025, 14:07 | Обновлено 01 мая 2025, 14:09
284
1
«Могли сыграть осторожнее». Игрок Интера – об упущенной победе в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Аугусто

Карлос Аугусто, защитник миланского «Интера», высказался относительно первого матча с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Обе команды продемонстрировали высокий уровень футбола, но определить победителя коллектив так и не смогли. Как итог, ничья на табло – 3:3.

«Это был великолепный матч. Жаль, ведь мы могли сыграть осторожнее, когда вели в счете 2:0, но у них великолепная команда. Это был действительно хороший матч. Мы надеемся, что сможем повторить его, чтобы выйти в финал.

В полуфинале Лиги чемпионов мотивация больше, но мы хорошо играли и работали как одна команда. Тренер сказал нам сохранять спокойствие в перерыве, что мы играли хорошо. Он сказал нам быть сплоченными и наслаждаться моментом, потому что играть в таких матчах – невероятно.

У нас игра через три дня, но мы опытная команда и знаем, что надо делать. Сегодня мы показали, что заслуживаем того, чтобы быть здесь», – сказал Аугусто.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Карлос Аугусто
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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Mark4854590
Класно зіграли обидві команди. Гра могла розвернутись у будь-який бік.
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