КУБАРСИ: «Раньше я не мог представить, что буду играть за Барсу в 1/2 ЛЧ»
Защитник испанского клуба прокомментировал матч с «Интером»
Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями после голевого противостояния с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3).
«Именно наш настрой принес вместо поражения ничью. Нам есть что улучшать, раз так мало соперникам понадобилось, чтобы поразить нас. Отправимся на их стадион и постараемся победить.
Еще недавно я точно не мог представить себе, что с «Барселоной» буду играть в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас я очень счастлив от этого.
Знаю, что наши болельщики будут с нами до конца, потому что они тоже знают, что на следующей неделе мы поедем в гости к «Интеру» побеждать.
А пока нам надо некоторые моменты прояснить. Но и негатив нам ни к чему – сезон и так уже потрясающий», – сказал Кубарси.
Решающая дуэль запланирована на 6 мая. Игра состоится на «Джузеппе Меацца» в Милане.
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