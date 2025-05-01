КУБАРСИ: «Раньше я не мог представить, что буду играть за Барсу в 1/2 ЛЧ»

Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями после голевого противостояния с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3).

«Именно наш настрой принес вместо поражения ничью. Нам есть что улучшать, раз так мало соперникам понадобилось, чтобы поразить нас. Отправимся на их стадион и постараемся победить.

Еще недавно я точно не мог представить себе, что с «Барселоной» буду играть в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас я очень счастлив от этого.

Знаю, что наши болельщики будут с нами до конца, потому что они тоже знают, что на следующей неделе мы поедем в гости к «Интеру» побеждать.

А пока нам надо некоторые моменты прояснить. Но и негатив нам ни к чему – сезон и так уже потрясающий», – сказал Кубарси.

Решающая дуэль запланирована на 6 мая. Игра состоится на «Джузеппе Меацца» в Милане.