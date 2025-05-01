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Лига чемпионов
01 мая 2025, 13:52 | Обновлено 01 мая 2025, 13:54
169
1

КУБАРСИ: «Раньше я не мог представить, что буду играть за Барсу в 1/2 ЛЧ»

Защитник испанского клуба прокомментировал матч с «Интером»

01 мая 2025, 13:52 | Обновлено 01 мая 2025, 13:54
169
1
КУБАРСИ: «Раньше я не мог представить, что буду играть за Барсу в 1/2 ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Молодой защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился впечатлениями после голевого противостояния с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3).

«Именно наш настрой принес вместо поражения ничью. Нам есть что улучшать, раз так мало соперникам понадобилось, чтобы поразить нас. Отправимся на их стадион и постараемся победить.

Еще недавно я точно не мог представить себе, что с «Барселоной» буду играть в полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас я очень счастлив от этого.

Знаю, что наши болельщики будут с нами до конца, потому что они тоже знают, что на следующей неделе мы поедем в гости к «Интеру» побеждать.

А пока нам надо некоторые моменты прояснить. Но и негатив нам ни к чему – сезон и так уже потрясающий», – сказал Кубарси.

Решающая дуэль запланирована на 6 мая. Игра состоится на «Джузеппе Меацца» в Милане.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Пау Кубарси
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Иван Иванов
фантазия слабая?
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