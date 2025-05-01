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Лига чемпионов
01 мая 2025, 13:36 | Обновлено 01 мая 2025, 13:40
156
0

Лидер Барселоны может пропустить второй матч с Интером и Эль-Классико

Травма Жюля Кунде оказалась серьезной

01 мая 2025, 13:36 | Обновлено 01 мая 2025, 13:40
156
0
Лидер Барселоны может пропустить второй матч с Интером и Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

26-летний французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде пополнил лазарет команды после первого матча полуфинала Лиги чемпионов-2024/25.

Ключевой футболист вышел в стартовом составе на домашний матч с «Интером» (3:3), однако отыграть полностью поединок защитнику не удалось. Уже на 42-й минуте Жюль покидал пределы поля вместе с клубными врачами.

Клуб диагностировал у игрока мышечную травму, которая может не позволить Кунде доиграть текущий сезон до конца. В ближайшее время француз пройдет дополнительное обследование, чтобы узнать степень серьезности повреждения.

Ожидается, что спортсмен не поможет «Барселоне» во второй игре против «Интера», а также Жюль пропустит Эль-Класcико, которое может решить судьбу чемпионства.

В этом сезоне Кунде отыграл 53 матча, в которых оформил четыре гола и восемь ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Sport.es
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