Именитый украинский тренер назвал главную проблему Барселоны в ЛЧ

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о том, чего не хватило каталонскому клубу для победы:

«Защитники хозяев очень высоко встречали соперника, но действовали не всегда сбалансированно и это использовали гости, в рядах которых хватало скоростных и креативных исполнителей.

Но хуже всего, что игроки «Барселоны» оказались не готовы к домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Гости изрядно донимали выигранными верховыми дуэлями, к тому же, вратарь Щенсны не отличался надежностью на «втором этаже». В конце концов именно этим были вызваны замены у хозяев, когда во втором тайме появились стопперы Араухо и Кристенсен», – считает Маркевич.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона» состоится 6 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».