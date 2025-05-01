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Лига чемпионов
01 мая 2025, 12:11 |
420
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Именитый украинский тренер назвал главную проблему Барселоны в ЛЧ

Мирон Маркевич поделился мнением о противостоянии с «Интером»

01 мая 2025, 12:11 |
420
0
Именитый украинский тренер назвал главную проблему Барселоны в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о том, чего не хватило каталонскому клубу для победы:

«Защитники хозяев очень высоко встречали соперника, но действовали не всегда сбалансированно и это использовали гости, в рядах которых хватало скоростных и креативных исполнителей.

Но хуже всего, что игроки «Барселоны» оказались не готовы к домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Гости изрядно донимали выигранными верховыми дуэлями, к тому же, вратарь Щенсны не отличался надежностью на «втором этаже». В конце концов именно этим были вызваны замены у хозяев, когда во втором тайме появились стопперы Араухо и Кристенсен», – считает Маркевич.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона» состоится 6 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

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Лига чемпионов Барселона Интер Милан Барселона - Интер Мирон Маркевич инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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