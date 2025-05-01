Маркевич ожидал другого результата от матча Барселона – Интер

Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов по футболу, в которых «Арсенал» дома уступил ПСЖ – 0:1, а «Барселона» и «Интер» разошлись миром – 3:3. Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от этих противостояний.

– Можно было предположить, что соперничество будет держать всех в напряжении с первых минут, ведь встречались примерно равные по силам участники. Скрывать не буду, я ожидал иного результата в Барселоне.

– Тогда уточните, что помешало каталонскому клубу одержать верх?

– Защитники хозяев очень высоко встречали соперника, но действовали не всегда сбалансированно и это использовали гости, в рядах которых хватало скоростных и креативных исполнителей.

Но хуже всего, что игроки «Барселоны» оказались не готовы к домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Гости изрядно донимали выигранными верховыми дуэлями, к тому же, вратарь Щенсны не отличался надежностью на «втором этаже». В конце концов именно этим были вызваны замены у хозяев, когда во втором тайме появились стопперы Араухо и Кристенсен.

– Поэтому не удивительно, что трех забитых мячей заточенной на атаку «Барселоне» хватило только для ничьей.

– Все же, не нужно забывать, что «Интер» – одна из лучших команд Европы, которой присущ прагматический футбол. Так, у каталонцев, как всегда феерил юный Ямаль, его забитый мяч – это нечто необычайное. Сильное впечатление производило использование хозяевами пространства между линиями благодаря филигранным передачам, но теперь очень важно, кто лучше из команд поработает над исправлением ошибок.

– По вашему мнению, противостояние в Лондоне было менее зрелищным?

– Я так не считаю, возможно у некоторых сложилось такое впечатление, потому что был забит только один мяч. Кстати, следует признать, что быстрый гол Дембеле выбил из колеи хозяев, которые пришли в себя только перед перерывом. Соперничество в Лондоне также запомнилось высокими скоростями, интенсивностью, мяч практически не задерживался в центре поля, однако участники удивили расточительностью.

– Кому вы отдаете предпочтение в ответных поединках?

– Помнится, еще перед четвертьфиналами я в комментарии сайту Sport.ua отмечал, что хотел, чтобы в финале встретились «Барселона» и ПСЖ, которые демонстрируют самый зрелищный футбол. Но это мое желание как болельщика. Пока шансы «Барселоны» и «Интера» расцениваю, как 50 на 50, а ПСЖ считаю фаворитом за счет победы в Лондоне. И не следует переоценивать фактор родных стен. Отношения выясняют команды, для которых все равно, где побеждать.