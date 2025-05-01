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Лига чемпионов
01 мая 2025, 10:58 |
644
0

«Лучше, чем проиграть». Реакция болельщиков на матч Барселона – Интер

«Барселона» и «Интер» устроили голевую феерию

01 мая 2025, 10:58 |
644
0
«Лучше, чем проиграть». Реакция болельщиков на матч Барселона – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «Интер». Игра прошла в Барселоне в среду, 30 апреля, и завершилась вничью.

«Интер» вышел вперед уже на 31-й секунде. А на 21-й минуте вел уже 2:0.

«Барселона» отыгралась еще до перерыва. Ламин Ямаль сократил отставание, а на 39-й минуте Ферран Торрес счет сравнял.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. В итоге – ничья 3:3. Ответный матч состоится в Милане 6 мая.

Болельщики «Барселоны» в целом довольны результатом.

Kachwanya: «Интер» был лучшей командой, но Ламин был великолепен.

TeRrel8: Ничья 3:3 – не идеальна для «Сан-Сиро», но мы должны верить в эту команду, мы должны верить, мы забили сегодня 3 гола, а значит, мы можем забить еще 3, нам просто нужно верить и лучше играть в защите, мы можем победить на следующей неделе.

Superliga Spottet: Лучше, чем проиграть. Мы должны отдать должное Inter за два потрясающих гола. Мы недостаточно хорошо защищали стандарты. Мы создали несколько великолепных голов, но в целом игра в атаке могла бы быть острее, мы не создали достаточно моментов. Ламин Ямаль – величайший подросток в мире.

Hitartha Bairagi: Какой это был матч! Настоящее кино!

Sohom: Я бы хотел иметь преимущество хотя бы в один гол, но ничья делает ответный матч еще интереснее после сегодняшнего представления. Один из лучших матчей ЛЧ. Давайте выиграем во втором матче.

Фаны «Интера» сожалеют об упущенной победе и отмененном из-за минимального офсайда голе.

Lorch’s Wife: Им не удалось победить нас у себя дома, и они не смогут победить нас у нас дома.

Coppone Inzaghi: Отличный вечер сегодня!! Если бы нам повезло немного больше, мы бы победили!! Их гол 3-3 был забит после явного фола на Думфрисе, а наш 3-4 был отменен из-за офсайда в 1 см.

Thomas Casanova: что-то надо менять по поводу офсайдов, смешно отменять голы из-за носка...

Matte AMALA: Сегодня вечером мы можем только сказать: молодцы, только невезение помешало нам победить. Мы можем сделать это на «Сан-Сиро». Давайте, ребята, мы всегда с вами.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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