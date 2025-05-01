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Лига чемпионов
01 мая 2025, 10:20 | Обновлено 01 мая 2025, 10:22
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0

«Один из самых лучших». Защитник Интера оценил уровень Ямаля

Алессандро Бастони проанализировал первую игру с «Барселоной» в 1/2 ЛЧ

01 мая 2025, 10:20 | Обновлено 01 мая 2025, 10:22
402
0
«Один из самых лучших». Защитник Интера оценил уровень Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Защитник «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал первую игру против «Барселоны» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды на двух забили шесть мячей, однако определить победителя коллективы не смогли – 3:3.

Матч против испанского клуба стал 250-м для Бастони в составе «Интера».

«Это был отличный матч, мы получили удовольствие. У них невероятные игроки, всегда приятно играть против таких команд. Мы играли, и у обеих команд были хорошие шансы, теперь мы с нетерпением ждем ответного матча. Для меня это 57-й матч сезона, может случиться такая неделя, как прошлая, я, конечно, разочарован за нас и болельщиков, но мы показали, что «Интер» никогда не сдастся.

Ямаль? Он потрясающий игрок, один из лучших вингеров в мире, надо отдать ему должное.

Мы не можем дождаться ответного матча, мы живем и играем ради таких поединков. Теперь мы подумаем об игре с «Вероной».

Я провел 250 матчей за клуб? Я не знал этого, это честь для меня. Я надеюсь сыграть еще больше матчей», – сказал Бастони.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Алессандро Бастони
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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