«Я вернулся». Автор дубля в матче Барселона – Интер высказался о поединке
Дензел Дюмфрис подвел итоги голевой дуэли
Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал клубной пресс-службе о первом матче полуфинала Лиги чемпионов, в котором «змеи» сыграли на выезде против «Барселоны».
Дюмфрис отметился дублем в матче, однако этого не хватило, чтобы принести клубу победу – 3:3. В итоге защитник был признан игрок матча от УЕФА.
«Это была отличная игра, мы хорошо играли после трех поражений подряд, и мы увидели настоящий «Интер» сегодня вечером, играющего с сердцем. Мы хотим победить, это все, ради чего мы будем играть в ответном матче на «Сан-Сиро».
Я рад двум голам, это было трудное время для меня из-за травмы, но я вернулся. Мы сильная команда, и мы показываем это в каждой игре», – прокомментировал Дензел.
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