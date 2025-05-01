Лидер Барселоны раскритиковал собственный клуб после матча с Интером

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания встречи лидер клуба, бразильский вингер Рафинья раскритиковал собственную команду из-за большого количества пропущенных голов:

«Нельзя пропускать так много, когда играешь на домашнем стадионе. Это недопустимо. Мы могли добиться лучшего результата. Да, это не самый худший результат, но наша задача – всегда быть победителями здесь.

Мы отдадим все силы, чтобы пройти в следующий раунд. Надо отдать должное «Интеру» – они провели сильный матч. Что думал на 21-й минуте при счете 0:2? Ничего. В тот момент я понимал, что нужно сохранять спокойствие», – признался Рафинья.

6 мая команды сыграют ответный матч полуфинала в Италии. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре ПСЖ – «Арсенал».