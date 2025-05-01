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  4. Лидер Барселоны раскритиковал собственный клуб после матча с Интером
Лига чемпионов
01 мая 2025, 07:01 |
1136
0

Лидер Барселоны раскритиковал собственный клуб после матча с Интером

Рафинья считает, что на домашнем стадионе команда могла сыграть лучше

01 мая 2025, 07:01 |
1136
0
Лидер Барселоны раскритиковал собственный клуб после матча с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания встречи лидер клуба, бразильский вингер Рафинья раскритиковал собственную команду из-за большого количества пропущенных голов:

«Нельзя пропускать так много, когда играешь на домашнем стадионе. Это недопустимо. Мы могли добиться лучшего результата. Да, это не самый худший результат, но наша задача – всегда быть победителями здесь.

Мы отдадим все силы, чтобы пройти в следующий раунд. Надо отдать должное «Интеру» – они провели сильный матч. Что думал на 21-й минуте при счете 0:2? Ничего. В тот момент я понимал, что нужно сохранять спокойствие», – признался Рафинья.

6 мая команды сыграют ответный матч полуфинала в Италии. Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре ПСЖ – «Арсенал».

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Николай Титюк Источник: Barca Universal
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