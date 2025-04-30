Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Степанов проведет один сезон в Нюрнберге. Реакция болельщиков
Германия
30 апреля 2025, 16:22 |
618
0

Артем Степанов проведет один сезон в Нюрнберге. Реакция болельщиков

Украинский форвард «Байера» продолжит карьеру в команде Второй Бундеслиги

30 апреля 2025, 16:22 |
618
0
Артем Степанов проведет один сезон в Нюрнберге. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Артем Степанов сезон 2025/26 проведет в аренде в «Нюрнберге». Это поможет игроку получать больше игрового опыта и развивать свои профессиональные навыки.

В нынешнем сезоне Артем Степанов в составе команды «Байер» U-19 провел 27 матчей во всех турнирах. Забил 22 мяча и отдал три результативные передачи.

nbg.lars904: Очень очень круто.

tommy.schmidtke: Сильный! Но жаль, что он приедет только на правах аренды.

nbg.sven94: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМЫЙ КРУТОЙ КЛУБ В МИРЕ.

yuryosadchiy: Я, как украинец, очень счастлив. Желаю тебе, Артем, всего самого наилучшего и больших успехов в клубе.

Віталій Нечаєв: Степанов хороший молодой нападающий, играл в молодежке Байера и даже пролезал на банку основного состава. Рад, что перешел туда, где сможет себя показать.

Oleksandr: Норм, там 50-тысячный вечнозабитый стадион.

ViAn: Увидим. Если считают этот вариант оптимальным, то нужно идти по этому пути. Я все же думаю, что можно попробовать себя в тех чемпионатах, где активно развивают молодежь: Австрия, Швейцария, Нидерланды. Но выбор уже сделали. Будем следить. Пока этот сезон продолжается у молодежки Байера.

По теме:
«Будет бить его 12 раундов». Реакция фанов на дуэль вглядов Усика и Дюбуа
Прощай, Алонсо. Байер определился с главным кандидатом на пост тренера
«Есть четкий план». Степанов прокомментировал свой переход в Нюрнберг
Артем Степанов Байер Нюрнберг чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига аренда игрока реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»
Футбол | 30 апреля 2025, 16:37 0
ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»
ЭДЕГОР: «Мы приедем в Париж и выложимся на полную»

Капитан «Арсенала» верит в камбэк «канониров» против ПСЖ

Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Футбол | 30 апреля 2025, 09:09 4
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина

Мадридский клуб давно следит за прогрессом Хоана Гарсии

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Бокс | 30.04.2025, 08:55
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Футбол | 29.04.2025, 18:45
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Пример для Мудрика
Футбол | 30.04.2025, 11:55
Пример для Мудрика
Пример для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 8
Футбол
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 29
Футбол
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 14
Бокс
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 11
Бокс
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
Игровой день в Мадриде отменен. Матчи Свитолиной и Костюк перенесены
28.04.2025, 17:41 18
Теннис
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем