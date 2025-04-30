Артем Степанов проведет один сезон в Нюрнберге. Реакция болельщиков
Украинский форвард «Байера» продолжит карьеру в команде Второй Бундеслиги
Артем Степанов сезон 2025/26 проведет в аренде в «Нюрнберге». Это поможет игроку получать больше игрового опыта и развивать свои профессиональные навыки.
В нынешнем сезоне Артем Степанов в составе команды «Байер» U-19 провел 27 матчей во всех турнирах. Забил 22 мяча и отдал три результативные передачи.
nbg.lars904: Очень очень круто.
tommy.schmidtke: Сильный! Но жаль, что он приедет только на правах аренды.
nbg.sven94: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САМЫЙ КРУТОЙ КЛУБ В МИРЕ.
yuryosadchiy: Я, как украинец, очень счастлив. Желаю тебе, Артем, всего самого наилучшего и больших успехов в клубе.
Віталій Нечаєв: Степанов хороший молодой нападающий, играл в молодежке Байера и даже пролезал на банку основного состава. Рад, что перешел туда, где сможет себя показать.
Oleksandr: Норм, там 50-тысячный вечнозабитый стадион.
ViAn: Увидим. Если считают этот вариант оптимальным, то нужно идти по этому пути. Я все же думаю, что можно попробовать себя в тех чемпионатах, где активно развивают молодежь: Австрия, Швейцария, Нидерланды. Но выбор уже сделали. Будем следить. Пока этот сезон продолжается у молодежки Байера.
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