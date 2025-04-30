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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:19
27
0

ВИТИНЬЯ: «Было очень важно быстро забить. Это сильная сторона ПСЖ»

Лучший игрок матча прокомментировал победу над Арсеналом в полуфинале ЛЧ

30 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 30 апреля 2025, 03:19
27
0
ВИТИНЬЯ: «Было очень важно быстро забить. Это сильная сторона ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник ПСЖ Витинья, лучший игрок матча, после завершения игры рассказал:

«Отличный вечер для нашей команды. Мы контролировали мяч большую часть матча. Пришлось адаптироваться к разным обстоятельствам – и мы это сделали: хорошо оборонялись и атаковали.

Рад результату, но ещё больше – игре команды. Мы показали настоящий командный дух, атаковали и оборонялись вместе, когда это было нужно. Это самое важное. Мы действительно показали своё желание выйти в финал. Нужно повторить это в Париже.

Было очень важно забить быстро. Это наша сильная сторона. Стратегия была чёткая: мы точно знали, что нужно делать, чтобы добиться хорошего результата и победить.

Мы продолжали давить и создали много моментов. Могли забить больше. Мы знаем, что наш вратарь Джанлуиджи Доннарумма провёл невероятный матч. Думаю, 1:0 – заслуженный результат. Нам нужно повторить это в Париже».

Я чувствовал себя хорошо. Старался делать то, что нужно было команде. Если нужно было держать мяч – держал, нужно было ускориться – ускорялся, нужно было обороняться – оборонялся».

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ Витинья (ПСЖ)
Николай Степанов Источник: УЕФА
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