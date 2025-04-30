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Лига чемпионов
30 апреля 2025, 01:07 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:03
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Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ

Витинья получил признание от группы технических наблюдателей УЕФА

30 апреля 2025, 01:07 | Обновлено 30 апреля 2025, 02:03
200
0
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
УЕФА. Рафинья

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов состоялся 29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Французский ПСЖ одержал минимальную победу над Арсеналом со счетом 1:0. Единственный гол забил Усман Дембеле на 4-й минуте.

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Лучшим игроком матча был признан бразилец Витинья из ПСЖ.

Группа технических наблюдателей УЕФА объяснила свое решение: «Витинья был ключевым игроком в атаке и постоянно обеспечивал баланс в игре своей команды. Он активно продвигался вперед и стремился играть за спины защитников. Также настойчиво работал при отборе мяча и всегда правильно располагался на поле – как для подстраховки обороны, так и для предложения вариантов при розыгрыше».

Рафинья стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ

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Арсенал Лондон Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ лучший игрок Витинья (ПСЖ)
Николай Степанов Источник: УЕФА
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