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  4. Костюк рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде
WTA
29 апреля 2025, 17:07 |
242
0

Костюк рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде

Марта провела довольно насыщенный день, а вот Элина Свитолина просто пошла спать раньше

29 апреля 2025, 17:07 |
242
0
Костюк рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде:

«Честно говоря, со мной случилась забавная история. Здесь много разных помещений, и я пошла в зал, где находятся наши раздевалки. Прихожу – а там экраны выключены, света нет. Думаю: зачем все выключили? Хочу проверить счет – связь не работает. Наконец табло загрузилось, смотрю – матчи прерваны. Ничего не могу понять, ведь только что разминалась, и все было нормально. А уже когда зашла в другое здание и увидела там сплошную темноту, поняла, что исчезло электроснабжение.

На самом деле атмосфера здесь веселая. Мы сидели в ресторане при свечах – было очень романтично. Потом пошли в тренажерный зал, где просто лежали и отдыхали. Это очень интересное ощущение: ты лежишь и постоянно думаешь, что свет могут включить в любой момент.

Организаторы нам ничего не объясняли, и, как я понимаю, они и сами не имели информации. Все же, свет выключили не только на кортах – это более масштабная ситуация, и, по моему мнению, теннис сейчас точно не первый в списке приоритетов для восстановления электроснабжения.

Но у меня вчера был очень насыщенный день, поэтому я даже рада, что выпал день отдыха. Завтра, со свежими силами, буду готова к матчу. Конечно, если вернут свет (смеется)».

28 апреля из-за отключения света во всей Испании и других странах Европы матчи на турнире в Мадриде были отменены и перенесены на сегодня. Марта должна была сыграть против Анастасии Потаповой в понедельник, но встреча состоится только во вторник в 22:30 по Киеву.

Матч Элины Свитолиной и Марии Саккари, который уже стартовал, также был запланирован на вчера. Свитолина рассказала, что во время блэкаута просто пошла спать.

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Марта Костюк Элина Свитолина отключение света WTA Мадрид
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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