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  4. Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 апреля 2025, 08:01 |
406
1

Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

28 апреля 2025, 08:01 |
406
1
Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1/8 финала украинка сыграет против Марии Саккари (Греция, WTA 82). Поединок состоится пятым запуском на Manolo Santana Stadium после игры Циципас – Музетти. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Моюки Утидзимы, либо против Екатерины Александровой.

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Элина Свитолина Мария Саккари смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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T-800
Элину всерьез не рассматривали перед Мадридом, но на РГ у буков она тёмная конячка
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