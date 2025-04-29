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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:22
104
1

ДИБАНГО: «Для Кривбасса сейчас каждый поединок как финал»

Иван подвел итоги ничейного матча против ЛНЗ

29 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:22
104
1
ДИБАНГО: «Для Кривбасса сейчас каждый поединок как финал»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Легионер «Кривбасса» Иван Дибанго поделился впечатлениями от матча против ЛНЗ, который прошел в рамках 26-го тура УПЛ. Обе команды не смогли реализовать свой потенциал, поэтому главный судья зафиксировал ничью – 0:0.

– Иван, имеем ничью. Какие твои впечатления от игры?

– Это плохо, потому что это не тот результат, который нам был нужен. Для «Кривбасса» сейчас каждый поединок как финал. Мы немного расстроены, но продолжим бороться. Еще ничего не потеряно, вся борьба впереди.

– Как ты считаешь, справедлив ли в целом результат?

– Ну, вы знаете, идет концовка сезона. Каждая команда бьется за драгоценные очки. Да, один балл - это не то, чего мы хотим, но должны принять этот результат и двигаться дальше.

– «Кривбасс» хоть и не победил, но и не пропустил. Для тебя как для защитника насколько это важно?

– Очень важно, что не пропустить гол, потому что, я думаю, в последних пяти-шести турах мы пропустили слишком много. Поэтому для нас это очень важно. Будем стараться играть «насухо» в обороне и в следующих турах.

– В Черкассах было очень много наших фанов из Кривого Рога. Несколько слов о поддержке.

– Да-да, я благодарю за эту поддержку. Долгое время мы не чувствовали такой поддержки именно на выезде, поэтому это очень круто и вдохновляет. Поэтому, я надеюсь, что наши болельщики и в дальнейшем будут ездить на выездные игры «Кривбасса». Нам это нужно. «Кривбасс» – Это Мы!

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Иван Дибанго
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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Iigor6583
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