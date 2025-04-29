Назван лучший игрок и тренер 26-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 26-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 26-го тура получил полузащитник «Зари» Александр Яцык, в активе которого голевая передача и гол в матче, в котором его команда победила «Левый Берег» (2:1).

Лучшим тренером 26-го тура группа из 38-ти экспертов признала Юрия Максимова, который с «Ворсклой» в важнейшем для полтавчан матче одержал победу над «Вересом» (3:0).

В топ-5 игроков вошли Владислав Кабаев («Динамо»), Эгиналду («Шахтер»), Сергей Мякушко («Ворскла») и Владислав Ванат («Динамо»). В тройке лучших тренеров оказались Александр Шовковский («Динамо») и Виталий Пономарев («Рух») и Сергей Шищенко («Оболонь»), разделившие третью строчку

В общем эксперты вспоминали 33 футболистов и 9 тренеров на звание героев 26-го тура, а также 70 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 26-го тура УПЛ

Вратарь: Павел Исенко («Ворскла»)

Защитники: Владислав Дубинчак («Динамо»), Виталий Холод («Рух»), Александр Романчук («Кривбасс»), Илья Крупский («Ворскла»)

Полузащитники: Владислав Кабаев («Колос»), Александр Яцык («Заря»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Артур Рябов («Рух»), Ибрахим Кане («Ворскла»)

Нападающий: Эгиналду («Шахтер»)

Главный тренер: Юрий Максимов («Ворскла»)

Запас: Иван Пахолюк («Колос»), Александр Тымчик («Динамо»), Евгений Павлюк («Ворскла»), Артем Шабанов («Александрия»), Петр Стасюк («Оболонь»), Иван Калюжный («Александрия»), Сергей Мякушко («Ворскла»), Денис Антюх («Заря»), Владислав Великан («Колос»), Теди Цара («Александрия»), Владислав Ванат («Динамо»)