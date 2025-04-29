Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Много борьбы, много эмоций, мало качества»
Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 15:22 |
107
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Много борьбы, много эмоций, мало качества»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал результат матча с СК «Полтава»

29 апреля 2025, 15:22 |
107
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Много борьбы, много эмоций, мало качества»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч СК «Полтава» – «Металлист». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля. Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко назвал причины поражения своей команды.

– Много борьбы, много эмоций, мало качества, очень мало голевых моментов с обеих сторон. Напряженность, да, была, но в целом получился не очень привлекательный, по моему мнению, матч для болельщиков. Если брать нашу команду, то в обороне мы более-менее нормально сыграли, за исключением одного момента. Но там очень классно выполнил завершающий удар игрок команды-соперницы – нужно было еще так поразить ворота. Есть у нас вопросы к игре в атаке. Ждем от ребят больше креатива, больше агрессии, больше остроты. Очень мало сегодня мы создали голевых моментов для того, чтобы хотя бы вничью сыграть.

– Подводя итоги первого круга Чемпионской группы, как оцените игру своей команды в целом?

– Да, экватор мы прошли, но если брать в среднем, то оцениваю выступление где-то между «нормальным» и «не очень». Ибо еще раз повторюсь, хотелось бы больше качества, прежде всего, в атакующих действиях. За счет одной только обороны очень сложно будет на что-то рассчитывать, играя против этих команд.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чехарда в клубе УПЛ. Уволены еще четыре сотрудника
«Такова работа голкипера». Вратарь Колоса – о ничейном матче с Полесье
Полузащитник Руха: «Хотим побеждать любого соперника»
Металлист Харьков Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 29 апреля 2025, 08:12 33
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером

Вячеслав Суркис принял участие в потасовке и был удален

Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Футбол | 29 апреля 2025, 11:19 6
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»

Евгений Боровик не понимает, почему голкиперы «моряков» не играют надежно

Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Футбол | 29.04.2025, 14:53
Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Вирджил ван Дейк: лучший защитник Ливерпуля и настоящий капитан
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Футбол | 28.04.2025, 16:10
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Бокс | 28.04.2025, 19:44
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
27.04.2025, 21:36 16
Футбол
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
27.04.2025, 16:39 3
Футбол
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем