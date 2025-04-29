Андрей АНИЩЕНКО: «Много борьбы, много эмоций, мало качества»
Главный тренер «Металлиста» прокомментировал результат матча с СК «Полтава»
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч СК «Полтава» – «Металлист». Поединок завершился минимальной победой хозяев поля. Главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко назвал причины поражения своей команды.
– Много борьбы, много эмоций, мало качества, очень мало голевых моментов с обеих сторон. Напряженность, да, была, но в целом получился не очень привлекательный, по моему мнению, матч для болельщиков. Если брать нашу команду, то в обороне мы более-менее нормально сыграли, за исключением одного момента. Но там очень классно выполнил завершающий удар игрок команды-соперницы – нужно было еще так поразить ворота. Есть у нас вопросы к игре в атаке. Ждем от ребят больше креатива, больше агрессии, больше остроты. Очень мало сегодня мы создали голевых моментов для того, чтобы хотя бы вничью сыграть.
– Подводя итоги первого круга Чемпионской группы, как оцените игру своей команды в целом?
– Да, экватор мы прошли, но если брать в среднем, то оцениваю выступление где-то между «нормальным» и «не очень». Ибо еще раз повторюсь, хотелось бы больше качества, прежде всего, в атакующих действиях. За счет одной только обороны очень сложно будет на что-то рассчитывать, играя против этих команд.
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