Клуб Первой лиги готов бороться до последнего, чтобы пробиться в УПЛ

Временно исполняющий обязанности главного тренера черновицкой «Буковины» Григорий Чурилов рассказал о планах клуба на ближайшие матчи в Первой лиге:

– По итогам четвертого тура «Буковина» поднялась на шестую позицию в турнирной таблице «Чемпионской» группы. От четвертой строчки команду теперь отделяет всего лишь два очка. Возможно, как раз сейчас борьба только начинается?

– Мы будем бороться за самые высокие места до последнего. Как я уже говорил, каждый следующий матч для нас – самый важный. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые всегда горячо поддерживают нас, а также руководителям клуба, которые в такие непростые времена верят в команду и находят возможности развивать ее. И не только команду, а вообще футбол в Черновцах и всем буковинском крае. Мы будем двигаться по этому пути и дальше, – признался Чурилов.

«Буковина» набрала 27 баллов и теперь занимает шестую позицию в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 3 мая, подопечные Чурилова сыграют против «Кудровки» на выезде.