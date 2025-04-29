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Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 11:51 |
1151
3

Клуб Первой лиги готов бороться до последнего, чтобы пробиться в УПЛ

Наставник «Буковины» Григорий Чурилов поделился мнением о планах команды

29 апреля 2025, 11:51 |
1151
3
Клуб Первой лиги готов бороться до последнего, чтобы пробиться в УПЛ
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Временно исполняющий обязанности главного тренера черновицкой «Буковины» Григорий Чурилов рассказал о планах клуба на ближайшие матчи в Первой лиге:

– По итогам четвертого тура «Буковина» поднялась на шестую позицию в турнирной таблице «Чемпионской» группы. От четвертой строчки команду теперь отделяет всего лишь два очка. Возможно, как раз сейчас борьба только начинается?

– Мы будем бороться за самые высокие места до последнего. Как я уже говорил, каждый следующий матч для нас – самый важный. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые всегда горячо поддерживают нас, а также руководителям клуба, которые в такие непростые времена верят в команду и находят возможности развивать ее. И не только команду, а вообще футбол в Черновцах и всем буковинском крае. Мы будем двигаться по этому пути и дальше, – признался Чурилов.

«Буковина» набрала 27 баллов и теперь занимает шестую позицию в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 3 мая, подопечные Чурилова сыграют против «Кудровки» на выезде.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Григорий Чурилов
Николай Титюк Источник: ФК Буковина
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Комментарии 3
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Микола Унгурян
враховуючи що ігри з основними конкурентами то все можливо.
побачимо, було б цікаво якби Буковина пробилась в УПЛ
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+1
BUKO_CV
Агробізнес 100% не буде в УПЛ, у своя тактика на це, вони тупо залетіли в групу підвищення що відбирати очки у конкурентів Епіцентра
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+1
BUKO_CV
Якщо вони здолають Кудрівку а потім 1925, тоді шанси дуже великі на 2 місце залетіти.
Думаю якщо би була готова інфраструктура і стадіон під УПЛ, то за вуха би тягнули у вишку
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+1
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