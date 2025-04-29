«Такова работа голкипера». Вратарь Колоса – о ничейном матче с Полесье
Команды поделили очки в матче, а Иван Пахолюк отметил свой день рождения
Вратарь «Колоса» Иван Пахолюк проанализировал матч 26-го тура УПЛ, в котором коллектив из Ковалевки на своем стадионе встретился с «Полесьем». В свой день рождения Иван помог «Колосу» сыграть вничью с житомирским коллективом – 1:1.
«Спасибо всем за поздравления! Очень приятно. Был обычный день, игра как игра. Играть было замечательно. Все команды хорошего уровня. Был небольшой мандраж - очень переживал перед игрой. Сначала нам было очень тяжело. Немножко прижались к своим воротам, но потом выровняли игру. И в дальнейшем была равная игра.
Относительно сейва от Батисты – это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив», – ответил Пахолюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард пользуется спросом в Испании
Британец не смог сдержать эмоций