«Такова работа голкипера». Вратарь Колоса – о ничейном матче с Полесье

Вратарь «Колоса» Иван Пахолюк проанализировал матч 26-го тура УПЛ, в котором коллектив из Ковалевки на своем стадионе встретился с «Полесьем». В свой день рождения Иван помог «Колосу» сыграть вничью с житомирским коллективом – 1:1.

«Спасибо всем за поздравления! Очень приятно. Был обычный день, игра как игра. Играть было замечательно. Все команды хорошего уровня. Был небольшой мандраж - очень переживал перед игрой. Сначала нам было очень тяжело. Немножко прижались к своим воротам, но потом выровняли игру. И в дальнейшем была равная игра.

Относительно сейва от Батисты – это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив», – ответил Пахолюк.