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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:37
108
0

«Такова работа голкипера». Вратарь Колоса – о ничейном матче с Полесье

Команды поделили очки в матче, а Иван Пахолюк отметил свой день рождения

29 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:37
108
0
«Такова работа голкипера». Вратарь Колоса – о ничейном матче с Полесье
ФК Колос. Иван Пахолюк

Вратарь «Колоса» Иван Пахолюк проанализировал матч 26-го тура УПЛ, в котором коллектив из Ковалевки на своем стадионе встретился с «Полесьем». В свой день рождения Иван помог «Колосу» сыграть вничью с житомирским коллективом – 1:1.

«Спасибо всем за поздравления! Очень приятно. Был обычный день, игра как игра. Играть было замечательно. Все команды хорошего уровня. Был небольшой мандраж - очень переживал перед игрой. Сначала нам было очень тяжело. Немножко прижались к своим воротам, но потом выровняли игру. И в дальнейшем была равная игра.

Относительно сейва от Батисты – это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив», – ответил Пахолюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Колос - Полесье Иван Пахолюк
Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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