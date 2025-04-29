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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 21:56 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:08
541
0

Экс-голкипер клуба УПЛ: «Он взял баксы. Может, под хмельком был?»

Евгений Боровик вспомнил скандальное судейство Юрия Вакса

29 апреля 2025, 21:56 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:08
541
0
Экс-голкипер клуба УПЛ: «Он взял баксы. Может, под хмельком был?»
ФК Черноморец. Евгений Боровик

Бывший голкипер «Черноморца» Евгений Боровик вспомнил скандальный матч своей команды против «Александрии» в УПЛ, который обслуживал Юрий Вакс.

– После своего последнего матча за «Черноморец» против «Александрии» (1:2) в 18-м туре УПЛ сезона 2016/17 вы в прямом эфире телеканалов «Футбол» в жесткой форме выразили претензии к поведению арбитра Юрия Вакса. Что между вами произошло?

– Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить. У нас было изъятие. Поле дерьмо... Грязь, в которой невозможно ни мяч выбить, ничего. И тут он подбежал: "Ты, п****, б****, выбивай скорей!". Всех на поле материл. Может, под хмельком был?

– Он всегда так общался?

– Не знаю. Может быть, с полевыми игроками он всегда так общался. Со мной это было впервые. Не понял ситуацию. Я в его сторону ничего не говорил.

У нас же судьи нетронуты. Их трогать нельзя – а то все. После игры с Александрией хотел зайти в раздевалку к арбитрам и рассказать ему более или менее понятными словами, который он п******, но меня не пустили, – признался Боровик.

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Евгений Боровик Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вакс
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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